В городах УрФО одновременно появились арт-объекты в стилистике форума "Утро". Фоторепортаж

ТАСС, 27 мая. В городах Уральского федерального округа появились стрит-арты с фразами "Мысли инновационно", осовремененным Ван Гогом и персонажами картин Рафаэля Санти и Сандро Боттичелли. Все они выполнены в стилистике форума "Утро", прием заявок на который продлили до 1 июня, сообщают в пресс-службе форума.

"Люди Y", инициативное сообщество потенциальных участников "Утра", вышли на улицы Тюмени, Ханты-Мансийска, Кургана, Челябинска, Салехарда и создали стрит-арты к форуму уральской молодежи, а екатеринбуржцы запустили челлендж в социальных сетях", - рассказали там.

Организаторы отмечают, что только за 25 мая на форум поступило 500 заявок, всего на "Утро" зарегистрировались 3 519 человек – это абсолютный рекорд по количеству заявившихся на этот форум за последние пять лет. Потенциальные участники форума – это жители 73 регионов и 28 государств. В связи с такой высокой популярностью форума среди молодежи организаторы решили продлить прием заявок еще на неделю, до 1 июня.

"Продлить регистрацию мы решили в субботу, 25 мая. Сначала мы заметили в сети публикации со стрит-артами в стилистике форума. Их выполнила инициативная молодежь из разных городов Урала, к тому же они провели интерактивы с горожанами. Было приятно, что ребята креативно подошли к тому, чтобы оповестить жителей о том, что их город едет на форум. А потом увидели, как за последний день регистрации поступило более 500 заявок. Тогда мы приняли решение продлить заявочную кампанию, чтобы все, кто не успел или еще не знаком с событием, смогли зарегистрироваться", — отметила программный директор форума "Утро" Юлия Каргаполова.

Арт-объекты в разных городах

Так, в Тюмени на новой части набережной появился стрит-арт с изображением осовремененных персонажей картин Рафаэля Санти и Сандро Боттичелли. А во время нанесения рисунка "Люди Y" предлагали тюменцам написать фразы на фанере, которые их заряжают каждое утро.

В Кургане появились "Двери в "Утро". Трансформаторную будку около дома, расположенного на улице Коли Мяготина, 147, украсили рисунки строительных касок. Жители города не оставили без внимания создание арт-объекта, присоединились к "Людям Y" и рисовали на асфальте по трафаретам.

А в Ханты-Мансийске молодежные сообщества привнесли местный колорит в стрит-арт: они изобразили лося в стилистике форума. Его можно увидеть рядом с телерадиокомпанией "Югра" по адресу Гагарина, 4.

Челябинцы расписали танк и ангар во дворе ЮУрГУ по адресу Ленина, 85. Так, на стене появилось изображение осовремененного Ван Гога с аirpods и фраза "Мысли инновационно", а на боевой машине — "Креативный конвейер". Кроме того, участники образовательного курса по защите грантов присоединились к событию и написали на танке названия своих проектов.

А "Люди Y" из Салехарда на крыльце молодежного комплекса "Полярис", по адресу Чубынина, 17, изобразили Венеру работы Боттичелли.

Екатеринбуржцы запустили челлендж в социальных сетях: они пишут по три факта, почему любят свой город, отмечают двух друзей, с которыми хотели бы поехать на форум, и передают вызов подписчикам. Публикации появляются под хэштегами: #УралНаYТРО и #МолодежьСОнаYТРО.

Все арт-объекты выполнены в стилистике форума: в нем шедевры мировой живописи дополняют фрагменты фотографий, слоганы и образы промышленного Урала. Так организаторы хотят показать, что уральская молодежь — это не только рабочая молодежь, но это и создатели, новаторы, изобретатели, ищущие новые и нестандартные подходы к решениям вопросов. Посмотреть ролик о создании арт-объектов можно по ссылке.

География площадок и участников

В 2019 году самыми популярными площадками "Утра" на сегодня являются "Урал творческий" (1105 заявок), "Урал политический" (457 заявок) и "Урал медийный" (373 заявки). По количеству заявок лидирует Тюменская область (822 заявки), Челябинская область (716 заявок) и Свердловская область (599 заявок). Поехать смогут лишь 1230 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые имеют достижения в профессиональной деятельности, творчестве или спорте.

Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию на форумутро.рф до 1 июня. Имена прошедших станут известны в начале лета: в каждом регионе предварительно пройдет отбор участников.

О форуме

"Утро - 2019" (18+) проводится во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина, в соответствии с Основами государственной молодежной политики, под эгидой полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Учредителями выступают правительства регионов УрФО.

Форум пройдет на базе Тюменского президентского кадетского училища в две смены: 20-25 июня — региональная и 25-30 июня — федеральная. Событие объединит молодежь из шести регионов УрФО (Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Югры и Ямала) и 50 участников из других регионов России. На событии обсудят креативную экономику в округе, способы креативного мышления, сферы международного взаимодействия, лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру и другие вопросы.

Следить за новостями форума можно в официальной группе Вконтакте и в Инстаграм: @ytro_2019.