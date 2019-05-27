Программа "Футбол для дружбы" запустила специальный проект Football for Friendship Stories

Москва, 27 мая. В рамках Международной социальной детской программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" запущен специальный проект Football for Friendship Stories, посвященный историям успеха Юных участников разных сезонов. На официальном YouTube-канале программы выйдет серия видеороликов, где Юные послы проекта расскажут о том, как участие в программе повлияло на их жизнь, а также помогло поверить в свои силы и возможности.

Первым героем проекта Football for Friendship Stories стал участник первого сезона программы "Футбол для дружбы" Гоча Гогричиани. Сейчас Гоче 19 лет, он выступает за молодежную команду ФК "Ростов". В 2013 году он принял участие в программе в качестве игрока, а в седьмом сезоне он проведет тренировку для Юных футболистов.

"Футбол для дружбы" стал важной частью моей жизни и познакомил с прекрасными людьми из разных стран, которые вдохновляют своими достижениями. Я считаю, что эта программа очень важна в наше время, потому что помогает детям культурно обогащаться и развиваться в сфере спорта. А с помощью F4F Stories у людей появится возможность услышать наши истории", — рассказывает Гоча Гогричиани.

В специальном проекте F4F Stories своими историями также поделятся такие Юные участники программы, как обладатель титула самого Юного футбольного комментатора в мире и ведущий футбольных матчей на телеканале BeIN Sports Язн Таха из Сирии, Юная журналистка и экологическая активистка из Арубы Шекайли Ларианн Асенсьон и другие ребята из разных стран.

Шекайли Асенсьон принимала участие в шестом сезоне "Футбола для Дружбы". В своей стране в компании сверстников Шекайли участвует в акциях по уборке пляжей Арубы и ведет экологический блог, в котором призывает молодежь Океании сплотиться вокруг общей проблемы защиты и сохранения первозданной природы Карибского бассейна.

Еще одним примером для сверстников является история самого Юного футбольного комментатора в мире, 12-летнего Язна Тахи. Ему удается совмещать любовь к футболу и журналистике – Язн успевает вести матчи на телеканале BeIN Sports и проходить обучение в академии Strikers в Кувейте.

В шестом сезоне программы ему представилась возможность комментировать решающий матч Чемпионата мира по "Футболу для дружбы", а также попасть на матч открытия Чемпионата мира по футболу - 2018 между Россией и Саудовской Аравией. Сейчас Язн Таха комментирует матчи как на арабском, так и на английском, а к финалу седьмого сезона, который в этом году проходит в Мадриде, он решил выучить и испанский язык.

"Я благодарен "Футболу для дружбы" за то, что он позволил мне развиваться в сфере спортивной журналистики. Я всегда мечтал комментировать футбольные матчи и не могу поверить, что совсем скоро вживую увижу финал Лиги чемпионов УЕФА в Мадриде. Я думаю, что проект F4F Stories поможет другим детям поверить в себя и добиться своих целей", — отмечает Язн Таха.

В рамках Football for Friendship Stories планируется выпустить девять видеороликов, каждый из которых расскажет историю Юных участников через одну из девяти ценностей F4F. В следующих сезонах программы "Футбол для дружбы" проект продолжит свою работу и соберет еще больше историй успеха Юных футболистов, Юных тренеров, Юных рефери и Юных журналистов.

Финальные мероприятия седьмого сезона Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" пройдут в Мадриде с 28 мая по 2 июня. В рамках финальных мероприятий состоятся Международный форум и Чемпионат мира по "Футболу для дружбы", финал которого пройдет в самом сердце Мадрида, на центральной площади Пласа-Майор. 1 июня участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА - 2019, который пройдет на стадионе "Метрополитано".

Возрастная категория 12+

О программе

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тыс. участников и приобрела свыше 5 млн сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.

Официальные интернет-ресурсы программы:

Фото и видео материалы для СМИ: http://media.footballforfriendship.com

Официальный канал в Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

Официальный канал Youtube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Официальная страница на Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Football_for_Friendship

Официальный канал в Twitter: https://twitter.com/football4f

Официальный website: https://www.gazprom-football.com/en/home.htm