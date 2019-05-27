Газета Metro проведет большой семейный фестиваль Metro Family 1 июня

Москва, 27 мая. В первый день лета в парке "Красная Пресня" пройдет Metro Family – большой летний фестиваль для всей семьи. Парк культуры и отдыха "Красная Пресня" (ул. Мантулинская, 5) на один день превратится в интерактивное игровое пространство для совместного творчества детей и родителей. 1 июня в День защиты детей с 12:00 до 19:00 здесь пройдет большой семейный фестиваль Metro Family, организованный газетой Metro.

Несколько гектаров парка будут застроены павильонами для мастер-классов, появятся лекторий и книжная аллея.

В фестивале примут участие лучшие образовательные и развлекательные площадки Москвы, музеи, театры, спортивные клубы. Вход и все развлечения будут традиционно бесплатны.

Программа рассчитана на детей всех возрастов. Малышам понравятся творческие мастерские по песочной анимации, рисованию на воде, раскрашиванию гигантского лабиринта из картона, изготовлению полимерных червяков.

Детей постарше заинтересует строительство модели моста Леонардо да Винчи, научные шоу, освоение марсохода, астрономические наблюдения и конструирование роботов.

И никого не оставит равнодушным возможность познакомиться с профессиями сотрудника МЧС, регулировщика или подводника. Гости праздника также увидят шоу дронов, смогут поиграть в дворовые игры и научиться показывать фокусы.

Вход свободный.

Возрастная категория 0+

Подробная программа представлена на сайте: www.metrofamily.ru

VK: vk.com/familymetro

INST: @metrofamily_moscow