VII Международная конференция Startup Village - 2019 пройдет в "Сколково"

Москва, 27 мая. В Инновационном центре "Сколково" 29–30 мая состоится седьмая ежегодная Международная конференция Startup Village - 2019. В этом году площадка станет платформой для делового диалога не только между инвесторами и стартапами, но и между российскими поставщиками инноваций и крупными заказчиками из-за рубежа.

Пять отраслевых дискуссий с участием крупных международных компаний помогут резидентам "Сколково" и транснациональным корпорациям лучше понять друг друга. Российские поставщики технологий выяснят, какие решения покупаются лучше на рынках Европы и Азии, а также чем отличаются требования заказчиков из разных регионов мира к "вживлению" технологии в корпоративную среду. Еще один важный вопрос - как новый владелец технологии оценивает бизнес результаты сделки: работу лекарства от рака или пользу от анализа проблем на производстве с помощью искусственного интеллекта.

На мастер-классах крупные корпорации, такие как AstraZeneca, Huawei, Honeywell, PEMANDU Rus LLC, расскажут российским компаниям, как упростить создание конкурентоспособных продуктов и получить от государственных или коммерческих заказчиков самую высокую оценку в графе "востребованность".

Выступления компаний-акселераторов позволят крупному европейскому, американскому и азиатскому бизнесу лучше сформулировать технологический запрос.

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково": "Крупные корпорации, такие как AstraZeneca, Bayer, Unilever, еще сильнее заинтересованы в новых разработках, чем год назад. Отличие в том, что совместные усилия Фонда и больших игроков рынка значительно ускорили развитие российских стартапов, максимально сблизили спрос и предложение. За год работы в новой парадигме международный заказчик и поставщик прорывных технологий стали лучше понимать друг друга. Помогла и еще более внимательная оценка стартапов с точки зрения востребованности крупным зарубежным бизнесом. Startup Village обеспечит стартапы ценной экспертизой от лучших международных менторов и бизнес-ангелов. Пока им ее не хватает".

Список спикеров Startup Village 2019.

Информация о конференции: startupvillage.ru

Возрастная категория 12+

Startup Village 2019 – седьмая Международная конференция для технологических предпринимателей. Уникальное для России по содержанию и масштабам ежегодное мероприятие. Главная цель конференции – общение технологических предпринимателей с успешными бизнесменами, крупными промышленниками, инвесторами, чиновниками и друг с другом. Это единственная стартап-конференция под открытым небом, проходящая в "Сколково", – первом иннограде России. Организатор проекта – Фонд "Сколково".

Контакты для СМИ:

Александра Барщевская

Фонд "Сколково"

Пресс-секретарь

E-mail: ab@sk.ru