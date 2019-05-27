Начался прием заявок на общероссийскую премию в области импортозамещения "Проектный лидер"

Москва, 27 мая. В рамках ежегодной Международной выставки "Импортозамещение" в 2019 году будут проведены премия, форум и организована специальная экспозиция, полностью посвященные национальным проектам и участию в них бизнеса. Прием заявок уже начался. Первый этап продлится до 24 мая.

Организаторы ежегодной Международной выставки "Импортозамещение", которая проводится по распоряжению Правительства РФ (№719-р от 21 апреля 2018 года), объявляют об учреждении Общероссийской премии в области импортозамещения "Проектный лидер". Ее итоги будут подведены в рамках выставки в сентябре нынешнего года. Также во время проведения выставки "Импортозамещение" в Москве состоится представительный национальный Форум "Российский бизнес в фокусе национальных проектов", посвященный участию бизнеса в реализации программы национальных проектов с участием первых лиц государства. Помимо этого достижения российского предпринимательства в реализации национальных проектов будут представлены на выставке "Импортозамещение" в рамках специальной целевой экспозиции.

"Главное событие в области импортозамещения в России – крупнейшая федеральная выставка в Москве – в 2019 году значительно расширяет свое предложение и дает российскому бизнесу новые форматы и возможности для показа своих импортозамещающих достижений", - сказал заместитель генерального директора АО "Крокус" и первый заместитель директора МВЦ "Крокус Экспо" Аркадий Евсеевич Злотников.

Проводимая впервые премия "Проектный лидер" – это единственная на сегодняшний день в России премия, полностью посвященная главной теме нынешнего года и последующих лет: 12 национальным проектам и участию в них бизнес-сообщества, ориентированного на импортозамещение, локализацию и экспорт, на результативное взаимодействие с государством в решении социальных проблем.

Номинации премии "Проектный лидер" соответствуют 12 национальным проектам. Помимо этого в конкурсе представлены специальные номинации, в которых будут награждаться лидеры в таких категориях, как малый бизнес, инициатива, производительность труда, личный бизнес и других.

Кандидатами на соискание Общероссийской премии импортозамещения "Проектный лидер" в основных и специальных номинациях могут стать компании любых форм собственности, осуществляющие деятельность на территории РФ.

Прием заявок уже начался и продлится до 26 августа 2019 года. Торжественная церемония объявления и награждения "Проектных лидеров России - 2019" состоится 10 сентября в рамках выставки "Импортозамещение - 2019" в Москве.

Выставка "Импортозамещение", премия "Проектный лидер", Форум и Целевая экспозиция достижений бизнеса в реализации национальных проектов ориентированы на поддержку, продвижение и поощрение успешных проектов, товаров, услуг и идей, демонстрирующих успешные промежуточные результаты реализации национальных проектов за 2018-2019 годы.

Благодаря мощной синергии с профильной выставкой и форумом участники премии получат расширенный спектр возможностей для демонстрации и оценки своих успехов, для развития коммуникаций с экспертным сообществом и представителями государственной власти, для усиления маркетингового эффекта в области импортозамещения, локализации, экспорта и, конечно, по главному направлению современной экономической политики страны – национальным проектам.

Возрастная категория 18+

Пресс-центр премии "Проектный лидер":

тел.: +7 (499) 130-96-13,

e-mail: pr@provertikal.ru

Сайт: https://project-leader.ru

О Международной выставке "ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ":

Международная выставка "Импортозамещение" проводится c 2015 года по распоряжению Правительства РФ (от 21 апреля 2018 г. №719-р), а также при содействии других федеральных органов исполнительной власти и правительственных организаций. Главная цель выставки – содействие выполнению задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным относительно программы импортозамещения.

Выставка "Импортозамещение" – это демонстрация развития потенциала отечественных предприятий и организаций по производству конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг, их применения в различных отраслях российской экономики и продвижения на международный рынок.

На V Международной выставке "Импортозамещение - 2019" ожидается участие 450 компаний-экспонентов из 50 регионов РФ, а также около 15 000 посетителей. В рамках выставки будет организована Деловая программа – двухдневный национальный форум "Российское производство в фокусе национальных проектов" с участием первых лиц государства и тематические круглые столы. А также состоится Торжественная церемония награждения лауреатов Общероссийской премии "Проектный лидер".

Организаторы: Минпромторг России и МВЦ "Крокус Экспо".

Оператор премии "Проектный лидер" и форума: ООО "Реноме М".