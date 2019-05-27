Москва, 27 мая. "Российское производство в фокусе национальных проектов" - главная тема форума, который пройдет 10-11 сентября в рамках юбилейной V международной выставки "Импортозамещение - 2019" в Крокус-Экспо. Итоги первой пятилетки программы импортозамещения и прогнозы на следующие пять лет в контексте реализации нацпроектов с точки зрения регуляторов рынка, политологов, крупного и среднего бизнеса, медиа и широкой общественности.

В этом году в публичных дискуссиях форума будет уделено особое внимание поиску точек взаимодействия бизнеса с государством по реализации нацпроектов, повышению эффективности системы субсидирования на уровне регионов и конкретных инвестиционных программ. В первый день работы выставки традиционно планируется участие председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, руководителей профильных министерств и ведомств, глав регионов и госкомпаний. Пленарное заседание максимально подробно осветит прямую взаимосвязь стратегии импортозамещения с участием в нацпроектах. Российские власти рассчитывают на участие в реализации национальных проектов бизнеса, государственных компаний и компаний с госучастием, а также институтов развития.

Центральным событием первого дня форума станет Торжественная церемония награждения лауреатов новой Общероссийской премии в области импортозамещения "Проектный лидер", стимулирующей работу по достижению целевых показателей нацпроектов.

Второй день форума сконцентрирует круглые столы, на которых будут обсуждаться вопросы управления программой импортозамещения в ракурсе конкретных нацпроектов, рационального освоения средств на их исполнение, своевременного контроля за их реализацией, новых или успешно реализуемых бизнесом инвестпрограмм. Таким образом, в дискуссию выносятся внебюджетные инвестиции в национальные проекты, развитие компетенций и повышение производительности труда, международная экспансия российских производителей, экология и КСО, потенциал синергии науки и бизнеса, пути и способы ускорения региональной реализации национальных проектов. Отдельным блоком в программе пройдут темы "Цифровизация производства в химической промышленности как инструмент повышения эффективности", "Меры государственной поддержки для предприятий химической промышленности" и дизайн-сессия "Общественные пространства". Усилит бизнес-составляющую форума специальная питч-сессия для предприятий, которым представится возможность презентовать свои проекты с целью получения финансовой поддержки. К участию приглашаются ответственные по исполнению нацпроектов руководители от ключевых госструктур, включая Счетную палату, Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минсельхоз РФ, Минстрой России, Минфин России, Росстат, ВЭБ.РФ, ФРП, Российский экспортный центр, РВК, а также главы и министры регионов РФ, руководители отраслевых союзов и ассоциаций, эксперты НИУ ВШЭ, политологи и пул предпринимательского сообщества, заинтересованного в работе как с нацпроектами, так и уже работающего по программе импортозамещения.

По словам руководителя дирекции Национального форума "Российское производство в фокусе национальных проектов" и Общероссийской премии "Проектный лидер" Жанны Тян, в 2019 году деловая программа выставки "Импортозамещение" вышла на принципиально новый уровень – это новая мультиформатная площадка национального масштаба, ориентированная на содействие бизнесу в достижении реальных результатов и преференций в рамках национальных проектов. "В 2019 году в ходе Международной выставки "Импортозамещение" мы предлагаем совершенно новый, свежий подход. Оставаясь в фокусе главной темы выставки, мы расширяем возможности для бизнеса и его результативного участия в нашем проекте, создаем новые привлекательные инструменты для прямой коммуникации бизнеса и власти", - подчеркнула Жанна Тян.

До 1 июля ведется сбор заявок на выступления и формирование программы. Актуальная программа будет еженедельно обновляться онлайн.

Возрастная категория 18+

Регистрация делегатов и условия участия в форуме – на сайте.

Пресс-центр:

тел.: +7 (499) 130-96-13,

e-mail: pr@provertikal.ru

Сайт: https://project-leader.ru

О Международной выставке "ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ":

Международная выставка "Импортозамещение" проводится c 2015 года по распоряжению Правительства РФ (от 21 апреля 2018 г. №719-р), а также при содействии других федеральных органов исполнительной власти и правительственных организаций. Главная цель выставки – содействие выполнению задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным относительно программы импортозамещения.

Выставка "Импортозамещение" – это демонстрация развития потенциала отечественных предприятий и организаций по производству конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг, их применения в различных отраслях российской экономики и продвижения на международный рынок.

На V Международной выставке "Импортозамещение - 2019" ожидается участие 300 компаний-экспонентов из 40 регионов РФ, а также около 15 000 посетителей. В рамках выставки будет организована Деловая программа – двухдневный национальный форум "Российское производство в фокусе национальных проектов" с участием первых лиц государства и тематические круглые столы. А также состоится Торжественная церемония награждения лауреатов Общероссийской премии "Проектный лидер".

Организаторы: Минпромторг России и МВЦ "Крокус Экспо".

Оператор премии "Проектный лидер" и форума: ООО "Реноме М".