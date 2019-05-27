Чемпионат мира по "Футболу для дружбы" впервые будет транслироваться онлайн

Москва, 27 мая. Впервые в истории Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" состоится онлайн-трансляция финальной игры. Соревнование, в котором примут участие Юные футболисты в возрасте 12 лет, будет проходить в Мадриде 31 мая и 1 июня.

Трансляция будет вестись на официальном YouTube-канале F4F, а также в мобильном приложении "Футбола для дружбы" в разделе F4F Video Channel.

31 мая зрители смогут увидеть отборочные игры, плей-офф, четвертьфинал и полуфинал, а также понаблюдать за самой многонациональной футбольной тренировкой в мире, претендующей на титул GUINNESS WORLD RECORDS®. 1 июня будет вестись трансляция финальной игры и церемонии награждения победителей Чемпионата мира по "Футболу для дружбы" на футбольном поле UEFA Pitch в самом сердце Мадрида – на площади Плаза-Майор. Финальные мероприятия посетят глобальный посол программы "Футбол для дружбы" Франц Беккенбауэр, глава Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч, легенды футбола Андрей Аршавин, Алексей Смертин и Анатолий Тимощук, а также амбассадоры УЕФА Селия Шашич и Рикарду Кавалью.

Онлайн-трансляция позволит зрителям со всего мира стать свидетелями главного соревнования седьмого сезона программы. Мальчики и девочки из разных стран объединятся в 32 Международные сборные дружбы, чтобы сыграть в финале на главной площади испанской столицы.

Состав сборных традиционно был определен на открытой жеребьевке. Каждая команда объединяет мальчиков и девочек разных национальностей и физических возможностей. Готовиться к Чемпионату мира по "Футболу для дружбы" игрокам помогают Юные тренеры.

В рамках экологической инициативы "Футбола для дружбы" все сборные названы в честь редких и исчезающих видов животных: "Дальневосточный Аист", "Амстердамский Альбатрос", "Снежный Барс", "Шиншилла", "Красная Панда", "Европейская Норка", "Тасманский Дьявол", "Индийский Слон", "Фосса", "Филиппинский Крокодил", "Яванский Ящер", "Гигантский Броненосец" и другие.

В завершение седьмого сезона участники итоговых мероприятий посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА - 2019, который пройдет 1 июня на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

Возрастная категория 12+

О программе:

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тыс. участников и приобрела свыше 5 млн сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.

Официальные интернет ресурсы программы:

Фото- и видеоматериалы для СМИ: http://media.footballforfriendship.com

Официальный канал в Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

Официальный канал YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Официальная страница на Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Football_for_Friendship

Официальный канал в Twitter: https://twitter.com/football4f

Официальный website: https://www.gazprom-football.com/en/home.htm