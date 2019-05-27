Глава Челябинской области посетил объекты дорожного строительства

ТАСС, 25 мая. Глава Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки на объекты дорожного строительства потребовал обеспечить независимый контроль за строительством и эксплуатацией новых автомобильных дорог. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.

"Сколько дорога простоит, как она будет функционировать, будет ли формироваться колея, насколько будет безопасным движение на этом участке – это ключевые факторы. Очень важно обеспечить качество, поэтому я сегодня поручил, помимо традиционного, внедрить независимый контроль качества дорог. Нужно привлечь общественность, журналистов, чтобы замеры проходили публично. В области большинство работ выполняет одна организация, и велик риск того, что могут не соблюдаться какие-то требования, тем более они постоянно повышаются. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" предписано использовать современные материалы, улучшать состояние дорог, поэтому контролю должно уделяться особое внимание", – цитируют в управлении слова Текслера.

Глава региона ознакомился с ходом реконструкции автодороги Челябинск-Харлуши, которая ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За несколько лет дорожники проведут масштабную реорганизацию областной трассы, избавят ее от резких поворотов, укрепят обочины и русла водопропускных труб, также восстановят дорожные знаки и оборудуют металлическое барьерное ограждение. На эти цели в 2019 и 2020 годах будет направлено 270,5 млн рублей.

"В Челябинской области развитая дорожная сеть, и приоритет – ремонт действующих магистралей, постоянное увеличение объема и качества работ на региональных и муниципальных дорогах. Что касается стройки, она тоже будет, но будет в тех территориях, где это необходимо", – обозначил Текслер.

На Южном Урале для реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в соответствии с методическими рекомендациями Минтранса России, сформированы две агломерации – Челябинская и Магнитогорская. К концу 2024 года доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, в агломерациях должна составить 85%. На реализацию проекта в 2019 году планируется направить 3,46 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 1,884 млрд рублей.

Российские тенденции

Как отметил ранее министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, стимулирование развития социальной и дорожной инфраструктуры находится на особом контроле профильного федерального министерства. "Президент России Владимир Путин в рамках прошедшего в Казани расширенного заседания Президиума Государственного совета дал поручение рассмотреть возможность увеличения за счет федерального бюджета финансирования развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры субъектов страны <…>. Субъекты будут получать финансирование на развитие инфраструктуры и сами будут определять, в каком микрорайоне что нужно делать: либо финансировать развитие коммунальной инфраструктуры, либо дорожной, либо социальной", - отметил министр.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отмечал в апреле 2019 года, что правительство РФ в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" распределило более 65,8 млрд рублей на развитие автодорог. "Подписанными распоряжениями утверждено распределение трансфертов в размере 65 млрд 824 млн рублей между бюджетами 28 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - было отмечено в пояснительной записке кабмина. Семь субъектов РФ получат более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог, еще 12,5 млрд рублей направляется на строительство и реконструкцию дорог и мостов в 23 регионах. Ранее правительство распределило 5 млрд рублей по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" между 15 регионами на финансирование дорожной деятельности.