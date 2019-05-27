Симфонический оркестр Мариинского театра выступит на Дрезденском фестивале

Москва, 27 мая. В начале июня Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева даст концерты в Берлине и Дрездене. Выступления пройдут в рамках программы международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии и Дрезденского музыкального фестиваля.

3 июня в Большом зале берлинского Концертхауса (Konzerthaus) оркестр исполнит Концерт для оркестра №1 "Озорные частушки" Родиона Щедрина, Концерт для виолончели с оркестром №2 соль мажор, соч. 126 Дмитрия Шостаковича (солист – немецкий виолончелист Ян Фоглер), Симфонию №4 фа минор, соч. 36 Петра Чайковского.

5 июня во Дворце культуры Дрездена (Kulturpalast), объединяющем филармонию, библиотеку и театр, музыканты представят произведения "Прометей" ("Поэма огня", соч. 60) и "Поэма экстаза" (соч. 54) Александра Скрябина вместе с местным хором и лауреатом международных конкурсов пианистом Ильей Рашковским, а также Симфонию №4 Петра Чайковского.

Оба мероприятия входят в программу Дрезденского музыкального фестиваля – одного из крупнейших в Германии ежегодных мероприятий, объединяющих ведущих исполнителей классической музыки со всего мира. Художественным руководителем проекта с 2009 года является виолончелист Ян Фоглер.

Место проведения: Konzerthaus Berlin, Gendarmenmarkt 10117 Berlin

Kulturpalast Dresden, Schloßstr. 2, D-01067 Dresden

Программа:

3 июня – концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в Берлине.

5 июня – концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в Дрездене.

Возрастная категория 12+

Аккредитация представителей СМИ на концерт в Берлине осуществляется пресс-службой Международного культурного проекта "Русские сезоны" до 19:00 2 июня 2019 года по электронной почте media@russianseasons.org.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

Контакты для СМИ

media@russianseasons.org