Участники детской сборной Чеченской Республики по парусному спорту отправились в "Артек"

Грозный, 27 мая. Каникулы, которые начинаются у школьников, станут насыщенными для участников детской сборной Чеченской Республики по парусному спорту. Сегодня ребята из команды "Ахмат" отправляются на специальную парусную смену в детский оздоровительный лагерь "Артек".

Смена в Ялте продлится с 28 мая по 17 июня. Все это время юные спортсмены из Чечни будут изучать устройство яхты и знакомиться с тонкостями управления судном. Ребят ждут занятия по теории и практика на воде.

Эта поездка стала возможной благодаря личной поддержке заместителя мэра города Грозный Руслана Алисултанова и содействию президента МОО "Ассоциация класса яхт "Оптимист" Владимира Любомирова.

Детская сборная по парусному спорту была создана в Чечне в марте этого года. В апреле, в дни весенних каникул, был организован выезд школьников на обучение в Новороссийск. Совсем скоро сборная "Ахмат" примет участие в первой в истории Чеченской Республики детской парусной регате. Кубок Северного Кавказа имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова состоится в акватории Грозненского моря с 26 по 30 июня. С 23 по 28 июля в Республике пройдет еще одно парусное событие - Кубок Кезеной-Ам 2019.

Генеральные информационные партнеры Федерации парусного спорта ЧР – ТАСС и "Российская газета".

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