Окружная акция "Счастливая мама" пройдет в шести муниципальных образованиях Ямала

ТАСС, 28 мая. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов дал старт новой окружной акции "Счастливая мама" на встрече с многодетными и одновременно будущими мамами Ноябрьска - пациентками Перинатального центра и представительницами общественной организации "Многодетные мамы Ноябрьска". Женщины в скором времени ожидают пополнение в семье – третьего и последующих детей, рассказали в пресс-службе главы ЯНАО.

Акция пройдет в шести муниципальных образованиях Ямала: Ноябрьске, Салехарде, Новом Уренгое, Надыме, Тарко-Сале и Яр-Сале. В родильных отделениях для женщин пройдут лекции о течении родов, партнерских родах, послеродовом периоде, уходе за малышом в первые месяцы жизни. Читать их будут специалисты – врачи неонатологи и педиатры. В ходе акции женщины ознакомятся с содержимым подарка для новорожденных "Малышу Ямала", который с 1 июня будут вручать всем роженицам, выписывающимся из роддомов. Это позволит ямальским семьям избежать лишних трат перед рождением ребенка. Изначальный перечень из 22 детских предметов, который предлагал регионам Минпромторг, на Ямале по инициативе губернатора был расширен до 44.

По словам матери шестерых детей Александры Дьяченко, это хорошая помощь. "Я мама с большим опытом, для нас этот подарок будет очень большим подспорьем. Тем более для многодетных родителей, когда каждая копеечка на счету", - сказала она.

По словам Артюхова, поддержка семьи, материнства и детства – приоритет для окружных властей, такие задачи поставил и президент в своем послании Федеральному Собранию. За последние девять лет число многодетных семей Ямала увеличилось втрое, сейчас их более 12 тысяч (12 347 на конец первого квартала 2019 года). Подарок для новорожденного стал третьим в 2019 году нововведением в этом направлении. В феврале в регионе начала действовать программа жилищной субсидии для молодых семей. С апреля многодетные семьи могут купить авиабилеты по льготному тарифу на 28 направлений – на одного ребенка билет на самолет теперь стоит всего 2,5 тыс. рублей. Сейчас прорабатывается механизм для того, чтобы вместо земельных участков для многодетных семей выдавать денежную компенсацию, - с такой просьбой к губернатору обращались сами ямальцы в социальных сетях.

В пресс-службе уточнили, что Ноябрьский перинатальный центр выбран для старта акции не случайно. На сегодняшний день это одно из самых передовых лечебных учреждений округа. Здесь появилось на свет более 5 тыс. младенцев, а врачебную помощь получили около 20 тыс. женщин и 8 тыс. детей. Благодаря современным технологиям и высококлассным специалистам снижается число преждевременных родов, удается выхаживать детей, которые родились с экстремально низкой массой тела. Здесь сохранили жизнь 15 новорожденным с массой тела менее 1000 гр.