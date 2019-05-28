Развитие социального предпринимательства обсудят на форуме "Сообщество" в Улан-Удэ

Москва, 28 мая. Механизмы развития социального предпринимательства обсудят на форуме "Сообщество" в Улан-Удэ. "В каждом регионе есть своя социальная боль, — говорит член ОП РФ Елена Мильто. — И роль социального предпринимательства состоит в том, чтобы эту боль правильно диагностировать, а затем начать ее лечить, с одной стороны, точечно и аккуратно, с другой — действуя целенаправленно и на результат".

На форуме "Сообщество", который пройдет 30–31 мая в Улан-Удэ, Елена Мильто проведет дискуссионную секцию "О смыслах развития социального предпринимательства в Республике Бурятия". Проблематика федерального уровня по традиции будет рассмотрена на форуме через призму наработок конкретного региона.

"Социальные предприниматели — это смельчаки, которые понимают не только бизнес-процессы, но и людские чаяния, — говорит она. — Это люди с новым мышлением, люди неравнодушные, а потому в большинстве случаев по-настоящему высокоэффективные. Поэтому любому региону важно направить энергию созидания социального предпринимательства в русло решения конкретных задач".

По словам общественницы, в работе секции примут участие социальные предприниматели Сибири и Дальнего Востока, а также представители некоммерческих организаций, авторы проектов и гражданских инициатив, заинтересованные в начале социально-предпринимательской деятельности. Елена Мильто надеется на то, что площадка даст старт новым бизнес-проектам в социальной сфере.

По окончании форума организаторы секции планируют продолжить диалог с представителями региональной власти, в том числе по нюансам корректировки региональных законов, направленных на развитие и поддержку малого, среднего и социального предпринимательства.

Полная программа форума "Сообщество" в Улан-Удэ.

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