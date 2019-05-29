В Баренцевом регионе прошел конкурс журналистов-экологов "ЭКО-пресса-2019"

Москва, 28 мая. В Баренцевом регионе завершен конкурс "ЭКО-пресса-2019", который был призван определить лучших журналистов, пишущих на тему охраны окружающей среды. Организатором конкурса выступила международная ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс".
Целью конкурса являлось привлечение внимания к проблемам окружающей среды России и стран Баренцева региона, особенно имеющих трансграничное и глобальное значение, а также налаживание более интенсивного освещения в медиа международных мероприятий в области охраны окружающей среды в СМИ.
"Мы хотели инициировать создание качественных журналистских материалов об экологических проблемах Баренцева региона, а также поощрить журналистов, создающих интересные, профессиональные материалы о проблемах защиты окружающей среды, – отмечает руководитель Ассоциации "ЭКО-пресс" Сергей Шахиджанян. – В наших планах было также желание заинтересовать начинающих и опытных журналистов экологической проблематикой Арктики".
Итоги конкурса будут оглашены в пятницу, 31 мая, в Мурманске. На церемонию приглашены юные журналисты – студенты журфака МАГУ: лучшим из них будут вручены редакционные удостоверения корреспондентов информационного агентства "Регионы Online", федерального журнала "Регионы России" и интернет-издания "Глагол".
Возрастная категория 14+
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