NEUTRINO ENERGY GROUP разработала новый источник получения энергии NEUTRINO POWER CUBE®

Москва, 29 мая. Многолетняя работа немецко-американской исследовательской компании NEUTRINO ENERGY GROUP в сотрудничестве с ведущими университетами мира под руководством генерального директора, математика Holger Thorsten Schubart, поставившей себе задачу в решении климатической проблематики путем поиска нового чистого источника энергии с нулевым выбросом вредных веществ, бесконечного и доступного всем, вступает в новый этап. Источник электрической энергии NEUTRINO POWER CUBE® состоит из многочисленных спрессованных между собой слоев алюминиевой фольги, покрытой специальным напылением, и способен вырабатывать электрическую энергию подобно фотогальваническим элементам, где свет (видимый спектр излучения) преобразуется в энергию. Но NEUTRINO POWER CUBE® обладает при этом несомненным преимуществом, так как энергия может вырабатываться непрерывно 24 часа в сутки и 365 дней в году, потому что космическое излучение достигает Земли даже в полной темноте.

Лист фольги размером A-4, покрытой плотным слоем легированных наночастиц, обеспечивает стабильную выходную электрическую мощность в лабораторных условиях 2,5-3,0 Вт. Слои кремния и легированного углерода наносятся методом напыления на металлический материал-носитель таким образом, что воздействие нейтрино на них приводит к резонансу атомных вибраций. При этом источник электроэнергии пролучается очень компактным. Для производства электроэнергии мощностью 4,5-5,5 кВт/час необходимое количество фольги поместится в "дипломат". NEUTRINO POWER CUBE® предназначен для выработки электроэнергии в месте ее потребления, что означает полное отсутствие потерь при передаче по электросетям, при этом, как минимум, в три раза дешевле, чем от солнечных батарей.

Holger Schubart подчеркнул, что созданный источник не ловит нейтрино, а забирает только самую малую часть, тысячную долю энергии нейтрино, чтобы получить резонанс. Последовательное соединение листов дает источник электроэнергии заданной мощности.