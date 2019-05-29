В "Газпром трансгаз Екатеринбург" начался сезон ремонтов на газораспределительных станциях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) начался сезон ремонтов на газораспределительных станциях (ГРС). Летом потребление природного газа опускается до минимума, особенно в сельской местности, нагрузка на ГРС снижается, и у газовиков появляется возможность для вывода станций в ремонт, рассказали в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

"Первой в этом году была остановлена ГРС села Бродокалмак Челябинской области. Сотрудники Челябинского линейного производственного управления магистральных газопроводов и Управления аварийно-восстановительных работ №1 уже провели отключение станции. Они же выполнят все ремонтные работы. За несколько месяцев на ГРС будет капитально отремонтирована вся технологическая обвязка от входных до выходных кранов", - сказано в сообщении ГТЕ.

Газоснабжение села при этом не остановится. Все это время жители будут получать природный газ в необходимом объеме через временное редуцирующее устройство (ВУР), представляющее собой мини-ГРС, чьей мощности достаточно для летнего режима потребления.

Поставка газа не прерывалась даже в момент подключения ВУРа. В Бродокалмак на время этих работ доставили передвижной автогазозаправщик (ПАГЗ) со сжатым газом и запитали от него поселковую распределительную сеть.

Как сообщили в производственном отделе по эксплуатации ГРС, в 2019 году капитальные ремонты пройдут на 13 газораспределительных станциях "Газпром трансгаз Екатеринбург". Работы будут вестись хозяйственным способом, а также с учетом имеющегося опыта использования комплексных бригад. В службе по связям с общественностью отметили, что в прошлом году капитальный ремонт произвели на 12 ГРС Общества. Всего же на балансе уральского газотранспортного предприятия числятся 284 ГРС.

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" – 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. В регионах производственной деятельности Общества эксплуатируются более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 18 компрессорных цехов со 133 газоперекачивающими агрегатами, 294 газораспределительные станции. В составе Общества 27 филиалов, из которых 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов. Коллектив предприятия насчитывает более 9,1 тыс. человек.