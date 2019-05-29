В Московском концертном зале "Зарядье" состоится концертное исполнение оперы "Кармен"

Москва, 29 мая. В Московском концертном зале "Зарядье" 5 июня в 19:00 состоится концертное исполнение оперы Жоржа Бизе "Кармен".

"Кармен" была одной из самых любимых опер Елены Образцовой. На фестивале в Барселоне, посвященном 100-летию создания оперы, Образцова была признана "лучшей Кармен мира" — "самым тонким и верным выразителем художественной концепции Бизе".

В концертной постановке оперы примут участие лауреаты Международных вокальных конкурсов Елены Образцовой и обладатели премии Фонда Елены Образцовой – солистка Мариинского театра Екатерина Семенчук (Кармен), солистка Метрополитен-опера Любовь Петрова (Микаэла), солист Московского музыкального театра "Геликон-опера" Алексей Исаев (Эскамильо), Заслуженный артист России, солист Большого театра России Петр Мигунов (Цунига), солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Цветана Омельчук (Мерседес), солист Молодежной оперной программы Большого театра России Тарас Присяжнюк (Ремендадо).

В партии Хозе – солист Московского музыкального театра "Геликон-опера" Иван Гынгазов, Моралес – солист Молодежной оперной программы Большого театра России Дмитрий Чеблыков, Фраскита – лауреат международных конкурсов Ксения Белолипецкая, Данкайро – солист Московского музыкального театра "Геликон-опера" Максим Перебейнос.

Исполнение оперы пройдет в сопровождении оркестра и хора Московского театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова по руководством главного приглашенного дирижера театра Яна Латама-Кёнига. Концертная версия оперы Жоржа Бизе "Кармен" будет дополнена мультимедийными декорациями. Режиссеры – Ростислав Протасов и Анна Левичева.

Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

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