Олимпиада "Узнай Россию" пройдет в нулевой день форума "Сообщество"

Москва, 29 мая. Член Общественной палаты Российской Федерации, победитель конкурса "Доброволец-2018" Леонид Шафиров проведет в столице Бурятии Улан-Удэ краеведческую олимпиаду "Узнай Россию: Дальний Восток". Олимпиада пройдет 29 мая в рамках нулевого дня форума "Сообщество".

Заявки на участие в интеллектуальном поединке уже подали более 160 знатоков. Они ответят на вопросы о достопримечательностях Бурятии, Забайкалья и всего Дальнего Востока, а также примут участие в мозговом штурме на тему "Как сделать популярными в России и за рубежом достопримечательности регионов, которые первыми встречают Солнце".

Операторы мероприятия — общероссийская Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи и Интеллектуальный клуб Улан-Удэ. Первая игра Интеллектуального клуба Улан-Удэ проведена в феврале 2014 года. Команды клуба неоднократно принимали участие в межрегиональных и федеральных фестивалях, включая чемпионаты России и мира в Москве, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Томске.

"Вопросы о достопримечательностях восточных регионов страны, подготовленные специально для краеведческой олимпиады, держатся в строжайшем секрете, — говорит Леонид Шафиров. — Авторы вопросов, волонтеры в сфере культуры, — знатоки, проживающие в столице Юга России — городе Ростов-на-Дону, в других городах Ростовской области. Считаю, что совместная работа жителей разных регионов страны по популяризации объектов культурного наследия — основа для вовлечения гражданских активистов в развитие гуманитарных межрегиональных связей. А всем нам крайне важно, чтобы достопримечательности регионов страны были популярны как в России, так и за рубежом, чтобы в работу по популяризации достопримечательностей России были вовлечены сотни тысяч волонтеров — россиян и иностранцев. Это не только фактор повышения уровня туристической привлекательности, но и важная составляющая для сохранения и продвижения российской культуры, основа для развития народной дипломатии".

Член ОП РФ отметил, что руководство страны относит к числу приоритетных задачу по вовлечению активных граждан в работу по популяризации достопримечательностей. В рамках проекта "Узнай Россию" волонтерами создаются и публикуются материалы о достопримечательностях России на официальных языках ООН.

Место проведения олимпиады — г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, 41, ТРЦ "Пионер", 2-й этаж, начало в 18:00.

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