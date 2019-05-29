Москва, 29 мая. Оренбург стал 40-м городом-участником Всероссийского театрального марафона. В Оренбургском театре музыкальной комедии министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина передала символ Года театра исполняющей обязанности министра культуры и внешних связей Оренбургской области Евгении Шевченко на сцене Оренбургского театра музыкальной комедии.

"Театральный марафон масштабно шагает по стране. Сегодня он в Приволжском федеральном округе, – сказала со сцены Татьяна Гаранина. – Я с большим удовольствием и трепетом передаю этот символ и желаю всем зрителям эмоций, здоровья и всех благ".

Исполняющая обязанности министра культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко выразила благодарность всем организаторам Всероссийского театрального марафона и далее сказала: "Вот и Оренбуржье вливается в большой творческий марафон, который охватил уже половину страны. Мы рады гостям, мы встречаем их аншлагами".

Передача символа тематического года состоялась в сороковой раз, и впервые за свое путешествие он перешел от музыкального театра – к музыкальному. Символ пробудет в Оренбуржье до 1 июня и затем отправится вместе с артистами оренбургской музкомедии в Самару.

Всероссийский театральный марафон – крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в самой западной точке страны — Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Марафона следующему театру-участнику.

В рамках мероприятия на сцене Оренбургской музыкальной комедии зрители увиделит балет "Ромео и Джульетта" (12+) Сергея Прокофьева.

В афише театрального марафона Оренбуржья балеты "Чиполлино" (6+) Карэна Хачатуряна, "Шопениана" (12+) и "Кармен-сюита" (12+) Щедрина-Бизе.