В рамках ПМЭФ - 2019 обсудят развитие финансовых технологий

Санкт-Петербург, 29 мая. В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума состоятся сессии, посвященные развитию и проблемам финансовой индустрии.

На сессии "Развитие экосистем финансовой индустрии. Как большие данные и технологии меняют рынок?" будут подняты вопросы развития электронных кошельков и изменения роли участников платежного рынка. В дискуссии примут участие: председатель правления, генеральный директор АО "НСПК" Владимир Комлев и председатель правления, главный исполнительный директор Ant Financial Services Group (Alipay) Эрик Цзин. Модератор сессии – генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки.

Сегодня электронные кошельки все чаще становятся главным связующим звеном между покупателем и продавцом и выходят на первый план в процессе совершения платежа. При этом для пополнения кошелька по-прежнему нужны карта и банковский счет, а уровень проникновения и доступности финансовых услуг далеко не везде можно назвать высоким.

"Развитие технологий стремительно меняет всю платежную отрасль, от механики самого процесса оплаты до платежного поведения людей. Все большую популярность набирают мобильные платежные сервисы, сервисы быстрых платежей, электронные кошельки. При этом остаются открытыми такие вопросы, как развитие инфраструктуры, необходимой для приема различных способов современных платежей, разный уровень финансовой доступности, а также роли участников – как они продолжат изменяться в ближайшем будущем, кому будет проще взаимодействовать с клиентом, а кому придется искать себя заново в этой отрасли", – прокомментировал генеральный директор АО "НСПК" (оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев.

Спикеры сессии расскажут, как изменились роли участников платежного рынка с распространением электронных кошельков, какое место в современном мире занимают карточные платежные системы и куда смещается функционал банка, а также о значении аналитики больших данных и клиентского опыта в сфере платежей сегодня и в будущем.

Будущее финансовых центров обсудят на сессии "Как выжить финансовым центрам в эпоху финтеха?". Модератором выступит Николай Корженевский, экономический обозреватель телеканала "Россия 24". Выступающие: ректор Московской школы управления СКОЛКОВО Марат Атнашев, председатель совета директоров, независимый директор Акционерного общества "Первая грузовая компания" (ПГК), председатель правления Аналитического центра "Форум" Александр Волошин, председатель наблюдательного совета ПАО "Московская биржа", член совета директоров, независимый директор ПАО "НК "Роснефть" Олег Вьюгин, управляющий директор Frankfurt Main Finance e.V. Хубертус Вэт, главный исполнительный директор Paris Europlace Арно де Брессон, президент IBS Group Анатолий Карачинский, президент международной сети PwC Боб Мориц.

Развитие финансовых технологий меняет привычные модели предоставления и потребления финансовых услуг и ведет к более глубоким изменениям в экономическом укладе общества и, в частности, к трансформации сложившейся модели финансовых центров. Уже сейчас крупнейшие финансовые институты – это крупнейшие IT-компании, для которых в не столь отдаленной перспективе значение локализации будет лишь снижаться. Участники встречи расскажут, исчезнут ли финансовые компании и финансисты из городской среды, каков потенциал Москвы как финтех-центра, как трансформация финансовой индустрии отразится на экономике городов и смогут ли финансовые центры стать финтех-центрами.

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