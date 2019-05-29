Партнерами "Интермузея-2019" выступят Москва, Московская область и Республика Коми

Москва, 29 мая. Важная традиция фестиваля "Интермузей", который пройдет в ЦВЗ "Манеж" с 30 мая по 2 июня, – участие регионов-партнеров. В этом году этот статус получили Москва, Московская область и Республика Коми. На объединенных стендах регионов состоятся деловые и культурные мероприятия, презентации и мастер-классы.

На стенде Москвы будут представлены 40 федеральных, городских и частных музеев столицы. Среди них – "Мультимедиа-арт-музей", Московский музей современного искусства, Государственный литературный музей, Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей, Мемориальный музей космонавтики, музей современного искусства "Гараж", Еврейский музей и центр толерантности, Музей русского импрессионизма. В деловой и культурной программе также примут участие площадки с новыми экспозициями – Государственный музей Владимира Высоцкого, Музей истории ГУЛАГа, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и Государственный музей В.В. Маяковского. Помогать в организации фестиваля будет МОСГОРТУР. Сотрудники агентства станут модераторами секций деловой программы, посвященной музейному развитию, а волонтеры будут обеспечивать работу форума "Музейный гид", который пройдет в рамках фестиваля.

Московская область уже в третий раз выступит официальным регионом-партнером фестиваля. Коллективный стенд региона объединит 12 музеев Московской области. Среди экспонентов: Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим", Серпуховский историко-художественный музей, Военно-технический музей, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Музей-заповедник "Усадьба "Мураново" имени Ф.И. Тютчева, Московский областной музей народных художественных промыслов, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Государственный историко-литературный государственный музей-заповедник А.С. Пушкина, Государственный музей-заповедник "Зарайский кремль", Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово", Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского, Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока. Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева: "В этом году мы рады представить инновационный консолидированный стенд подмосковных музеев в интерактивной форме. Как куратор секции "Продвижение", я представлю на "Интермузее" дискуссию на тему "Фестивали как способ продвижения музеев на примере Московской области". У нас проходит целый ряд фестивалей искусств на базе наших музеев: и Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского, и Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского", и целый ряд других. Мы пригласим и музейщиков, и участников фестивалей, режиссеров, актеров, музыкантов, и обсудим, что привносит в жизнь музеев фестивальное движение".

Республика Коми развернет экспозицию и проекты Национального музея Республики Коми, Национальной галереи Республики Коми, Воркутинского музейно-выставочного центра, Усть-Цилемского историко-мемориального музея им. А.В. Журавского, а также муниципальных музеев Ухты, Ижмы и Инты. "Коми впервые стала регионом-партнером. Конечно, это большая ответственность, но и огромные возможности, – отметил министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов. - Представить историю, богатейший культурно-туристский потенциал нашего региона – главная задача нашего участия в фестивале. Уверен, что итогом станут новые выставочные проекты с крупнейшими музеями нашей страны и зарубежья".

Лейтмотивом объединенной выставки станут древнейшая в мире лыжа, найденная на территории Коми, а также место энергетической силы – плато Маньпупунёр. В экспозиции посетители познакомятся с проектами, раскрывающими уникальную культуру русского старообрядческого населения Русского Севера, а также загадками народного искусства коми-зырян. Среди них – программа по созданию брендовых сувениров, экскурсионный и полиграфический проект "Путешествие Василия Кандинского к "вратам смерти". Развитие профессионального изобразительного искусства республики в XX веке и в современности будет отражено в ряде международных и межрегиональных проектов, реализованных на территории Коми. История ГУЛАГА будет показана через театральное искусство Воркутинского музыкально-драматического театра, который был создан в это время. На стенде Коми пройдут мастер-классы по художественным техникам, запланированы интерактивные программы для детей.

Программа и расписание работы всех площадок размещены на сайте фестиваля "Интермузей-2019". Вход свободный.

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