Около 5 тыс. студентов примет УрГЭУ в новом учебном году

ТАСС, 29 мая. В ведущем экономическом вузе Урала – Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) – 20 июня стартует приемная кампания. Как рассказал ТАСС проректор по учебно-методической работе и качеству образования, начальник учебно-методического управления УрГЭУ Дмитрий Карх, в этом году университет планирует принять порядка 5 тыс. студентов, из них 1250 на дневную форму обучения в бакалавриат, 750 - в магистратуру, остальных - на очно-заочную и заочную формы обучения, а также тех, кто продолжает обучение в Институте непрерывного образования.

"В этом учебном году количество бюджетных мест у нас увеличилось, они в определенной мере перераспределились в пользу технических специальностей в силу тенденций в глобальном и российском образовательном процессе. На сегодняшний день в нашем вузе представлено 319 бюджетных мест в бакалавриате и 150 в магистратуре", - рассказал он.

По словам Карха, наиболее востребованы у абитуриентов специальности, связанные с информационными технологиями. "Мы в этом году существенно расширили их линейку до восьми в разных направлениях подготовки, в рамках как бакалавриата, так и магистратуры. Пользуются спросом и традиционные специальности, касающиеся маркетинга, международного менеджмента, мировой экономики, финансов, денежного обращения и кредита", - рассказал проректор, добавив, что нынешние абитуриенты очень требовательны к образовательному процессу. "Многие из них изучают не только название программ, но и дисциплины, которые будут преподаваться. "Поколение Z" более въедливо, так как выросло в цифровой экономике, эти ребята пристально относятся к своему образованию", - рассказал Дмитрий Карх.

В вузе отмечают, что типичный "среднестатистический" абитуриент УрГЭУ - молодой и амбициозный, практикоориентированный и хорошо владеющий информационными технологиями. "Современное поколение живет в гаджетах, и мы свои образовательные программы строим под их использование в учебном процессе", - добавил проректор.

Об УрГЭУ

Уральский государственный экономический университет – крупнейший базовый многопрофильный экономический вуз Уральского региона, в котором обучаются более 17 тыс. студентов. В университете работает около 600 преподавателей, среди них более 80 докторов наук и 340 кандидатов наук, преимущественно в сфере экономики и финансов. За 50 лет своей истории вуз подготовил свыше 120 тыс. специалистов для разных отраслей народного хозяйства. Функции учредителя УрГЭУ выполняет Министерство науки и высшего образования РФ.