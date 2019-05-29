В Санкт-Петербурге до 3 июня проходит XXIV Международный фестиваль "Музыкальный Олимп"

Санкт-Петербург, 29 мая. В Санкт-Петербурге с 26 мая по 3 июня проходит значимое культурное событие – Международный фестиваль "Музыкальный Олимп". Основанный в 1996 году пианисткой, общественным деятелем, продюсером, ведущей музыкальных программ на телеканале "Россия-Культура" Ириной Никитиной форум музыкальных олимпийцев в этом году пройдет под ее бессменным руководством уже в двадцать четвертый раз. "Парад победителей" – так звучит идея фестиваля.

За 23 года "Музыкальный Олимп" познакомил своих слушателей более чем с 450 молодыми исполнителями из 50 стран на старте их международной карьеры. Среди них: Даррелл Анг, Андрей Баранов, Хатия Буниатишвили, Соль Габетта, Борис Гильтбург, Илья Грингольц, Энрико Диндо, Эльдар Небольсин, Андрис Нельсонс, Василий Петренко, Марина Поплавская, Саяка Сёдзи, Туган Сохиев, Мартин Фрёст, Николай Цнайдер, Марио Чанг и другие.

В этом году в пяти концертах фестиваля принимает участие 21 музыкант из тринадцати стран мира: Болгарии, Великобритании, Германии, Италии, Китая, Республики Корея, Сербии, Словакии, США, Франции, Эстонии, Японии и России. Молодые дирижеры, вокалисты, пианисты, скрипачи, кларнетисты, а также исполнители на виолончели, гитаре, перкуссии и редком для академической эстрады духовом инструменте эуфониуме продемонстрируют свой талант и музыкальное мастерство на исторических концертных сценах Петербурга – в Большом зале филармонии, Капелле и Мариинском театре.

Благодаря "Музыкальному Олимпу" петербургская публика имеет возможность услышать молодых артистов со всего света и познакомиться с новыми тенденциями и направлениями исполнительского искусства.

Характерная особенность нынешнего фестиваля – участие большого количества российских музыкантов, завоевавших престижные награды значимых международных конкурсов: конкурса Баварского радио и телевидения ARD в Мюнхене (Германия), конкурса пианистов Паломы О’Ши в Сантандере (Испания), конкурса скрипачей Premio Paganini в Генуе (Италия), фортепианного конкурса им. Гезы Анды в Цюрихе (Швейцария) и других.

Значимое место в программе фестиваля занимает Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик", попечительский совет которого возглавляет президент Фонда "Музыкальный Олимп" Ирина Никитина. 26 мая в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии открыл марафон обладатель "Золотого Щелкунчика" 2015 года пианист Максим Ландо. В свои 16 лет он гастролирует сольно и в ансамбле со знаменитым Ланг Лангом в сопровождении именитых симфонических коллективов США, Европы и Азии по всему миру. В рамках "Музыкального Олимпа" свое прочтение Второго фортепианного концерта С. Прокофьева музыкант представит как победитель Международного конкурса Молодых исполнителей (Young Concert Artists) в Нью-Йорке (США). 31 мая на той же сцене вместе с прославленным Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии выступит еще один "Золотой Щелкунчик" – уже успевшая завоевать признание петербургской публики 11-летняя пианистка Александра Довгань. Своим мастерством, глубиной и зрелостью исполнения она из концерта в концерт подтверждает свое право выступать во взрослых программах наряду с Валерием Гергиевым, Денисом Мацуевым и другими. В этот раз в ее интерпретации прозвучит Второй фортепианный концерт Л. ван Бетховена, премьера которого состоялась 224 года назад в исполнении самого автора, став его первым публичным выступлением. 2 июня в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоится Гала-концерт лауреатов этого телепроекта, аналогов которому до сих пор не существует в мире. Золотые и Серебряные Щелкунчики 2016 и 2018 годов выступят в сопровождении Симфонического оркестра Капеллы под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. 3 июня в Концертном зале Мариинского театра с Первым скрипичным концертом Г. Венявского выступит 12-летняя скрипачка Лея Чжу – обладательница премии "Золотой Щелкунчик" в номинации "Струнные инструменты" 2015 года.

В 2018 году победителями сразу трех крупнейших конкурсов дирижеров стали представительницы прекрасного пола – первую премию Международного конкурса дирижеров Принцессы Астрид в Трондхейме (Норвегия) завоевала кореянка Ювон Ким, победителем Международного конкурса дирижеров в Токио (Япония) стала японка Нодока Окисава, а вторую премию Международного конкурса молодых дирижеров имени Николая Малько в Копенгагене (Дания) получила россиянка Анна Ракитина. Все три артистки выступят в программе фестиваля.

Концерты основной программы фестиваля пройдут 29 мая (начало в 19:00) и 2 июня (начало в 16:00) в Государственной академической капелле, 31 мая в Большом зале Филармонии (начало в 19:00) и 3 июня в Концертном зале "Мариинский-3" (начало в 19:00).

Традиционно участники фестиваля, помимо основной программы, дадут серию специальных концертов в Детском хосписе №1, в Доме ветеранов войны №2, в Доме ветеранов сцены имени М.Г. Савиной и в Следственном изоляторе №1 "Кресты".

Возрастная категория 6+

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Наталья Колесова

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