В "Сколково" откроется стартап-акселератор Orange Business Services

Москва, 29 мая. Сегодня в рамках церемонии открытия VII Международной конференции Startup Village Фонд "Сколково" и Orange Business Services Russia подписали соглашение о создании в Инновационном центре "Сколково" корпоративного акселератора компании.

Меморандум о взаимопонимании подписали вице-президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Константин Паршин и старший вице-президент Orange Business Services по региону IMEAR Ричард ван Вагенинген.

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда "Сколково": "Экосистема поддержки и развития инноваций Orange, на наш взгляд, близка по своему духу и конфигурации к нашей экосистеме. Мы рады, что принято решение об открытии корпоративного акселератора Orange именно в "Сколково". Вместе с собственным фондом венчурных инвестиций, широкой сетью партнеров и крупных корпоративных клиентов по всему миру Orange – очень интересный стратегический партнер для российских стартапов. Надеемся, что сотрудничество Orange и "Сколково" существенно расширит палитру возможностей вывода российских технологий на мировой рынок".

Ричард ван Вагенинген, старший вице-президент Orange Business Services по региону IMEAR: "Фонд "Cколково" – крупнейший технологический хаб России с большим экспертным сообществом. Мы рады положить начало нашему сотрудничеству для развития как российских технологий, так и экосистемы "Сколково". Прежде всего, мы видим в России большой инновационный потенциал. Здесь действуют два наших собственных центра компетенций, чьи разработки используются при реализации проектов цифровизации в других регионах присутствия компании. Имея налаженные контакты с тысячами крупных корпоративных клиентов, мы поможем внедрению разработок российских стартапов".

Соглашение предусматривает в течение ближайшего года возможность создания в "Сколково" стартап-акселератора Orange. Его главной задачей станет совместная разработка ИТ-решений с технологическими стартапами и внедрение таких решений в крупнейших российских и международных компаниях-клиентах Orange. Кроме того, открытие акселератора расширит возможности стартапов по привлечению финансирования.

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