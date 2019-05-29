Москва, 29 мая. Инновационный центр "Сколково" и Hyundai объявили о начале сотрудничества. В рамках партнерства "Хендэ Мотор СНГ" планирует создать стартап Hyundai Mobility Lab, целью которого будет разработка и коммерциализация IT-решений и новых клиентских сервисов.

Основная задача проекта - разработка и внедрение приложения для дистанционной аренды автомобилей Hyundai на удобный период. При этом клиент получит комплекс дополнительных услуг. Сервисом сможет воспользоваться любой желающий, даже если он не является клиентом компании. Заявка на оформление подписки будет подаваться онлайн.

Виктор Вексельберг, председатель совета директоров Фонда "Сколково": "Партнерское соглашение с "Хендэ Мотор СНГ" является для "Сколково" важным этапом развития международных отношений. Сегодня мы подтверждаем свою готовность и заинтересованность в продуктивном сотрудничестве с мировыми грандами автомобилестроения. Уверен, что взаимодействие с Фондом "Сколково" создаст для Hyundai Mobility Lab уникальные условия для разработки передовых цифровых решений".

Сон Кёнгсу, президент региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Russia&CIS: "Я хотел бы поблагодарить Инновационный центр "Сколково" за партнерство и новые перспективы. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в сфере разработки новых IT-решений в области мобильности, чтобы сделать жизнь своих клиентов удобной и комфортной".

Старт программы Hyundai Mobility запланирован на вторую половину 2019 года.