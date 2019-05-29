ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" сообщило об итогах работы за год

Москва, 29 мая. Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"), являющееся национальным провайдером аэронавигационного обслуживания, сообщило об итогах работы в 2018 году. Общее количество полетов воздушных судов в Российской Федерации достигло 1 682 318, что составило рост на 9,9%, по сравнению с 2017 годом. Международное и внутреннее воздушное движение выросло на 10,2% и 9,6% соответственно. Максимальная суточная интенсивность была отмечена в августе – 5 874 полета. Интенсивность транзитного воздушного движения возросла на 7%, что составило 301 059 полетов.

Отмечается значительное увеличение объемов воздушного движения по всем системам транзитных маршрутов ОВД. Наиболее ярко это проявилось на транссибирских (+25,4%), трансазиатских (+23,3%), азиатских (+20,3%), калининградских (+18,8%) и трансполярных (+10,0%) маршрутах ОВД, продемонстрировавших двузначный рост. Стоит также отметить увеличение объемов воздушного движения на кроссполярных (+9,2%) и трансвосточных (+7,2%) маршрутах ОВД. Одним из основных направлений деятельности ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" в 2018 году стала подготовка органов обслуживания воздушного движения, объектов, средств радиотехнического обеспечения полетов (РТОП) и авиационной связи (АС) к авиатранспортному обеспечению проведения Чемпионата мира по футболу. Во всех 11 городах, где проходили матчи чемпионата, проводились мероприятия по модернизации существующей аэропортовой инфраструктуры и вводились новые объекты. Выполнены работы по модернизации средств РТОП и АС в Нижнем Новгороде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. Введены в эксплуатацию новые контрольно-диспетчерские пункты (КДП) на аэродромах Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Саранск.

Успешно введены в эксплуатацию Тюменский и Екатеринбургский укрупненные центры Единой системы ОрВД. Продолжаются работы по созданию четырех укрупненных центров и их оснащению АС ОрВД с планируемым вводом в эксплуатацию Новосибирского УЦ – в 2019 году, Ростовского УЦ − в 2020 году, Якутского и Санкт-Петербургского УЦ − в 2021 году. На предприятии эксплуатируются более 12 тыс. комплексов, систем и средств УВД, РТОП и АС. В 2018 году в филиалах введены в эксплуатацию около 400 единиц оборудования. Выполнены работы по оснащению комплексами технических средств автоматизации управления воздушным движением КДП аэродромов: Нижний Новгород, Новосибирск, Тюмень, Улан-Удэ. Развернуты работы по оснащению КТС АУВД нового аэродрома Саратов (Гагарин), КДП аэродрома Челябинск с вводом в эксплуатацию в 2019 году в рамках подготовки к проведению заседания Совета глав государств-членов ШОС и саммита БРИКС-2020. Всего по стране введено в эксплуатацию 129 объектов РТОП и АС.

За год ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" продолжило последовательную реализацию мероприятий, направленных на повышение качества предоставляемого пользователям воздушного пространства аэронавигационного обслуживания. В воздушном пространстве выше эшелона 265 внедрено 142 маршрута зональной навигации общей протяженностью 226 000 км. Продолжается работа по переходу на новую структуру воздушного пространства Московской зоны ЕС ОрВД. Новая структура Московской, Самарской, Санкт-Петербургской, Екатеринбургской и Ростовской зон ЕС ОрВД предполагает внедрение маршрутов зональной навигации по спецификациям: RNAV 5 – для маршрутов ОВД, RNAV 1 − для маршрутов вылета и прибытия аэродромов, RNP APCH – для заходов на посадку. Разработано 514 схем маневрирования для 23 аэродромов, проведена комплексная переработка 94 траекторий схем прибытия, захода на посадку и вылета для аэродрома Шереметьево.

Принято активное участие в подготовке "дорожных карт" по внедрению новых процедур и технологий ОрВД: процедуры "прямо на" при районном диспетчерском обслуживании, условные маршруты обслуживания воздушного движения (CDR), процедуры производства полетов в режиме постоянного снижения и набора высоты (CDO/CCO) на аэродромах, системы совместного принятия решения в аэропортах (A-CDM), системы управления прибытием и вылетом воздушных судов (AMAN/DMAN). Подготовлен комплекс предложений в План мероприятий по реализации федерального проекта "Цифровизация АНС Российской Федерации" по реализации проектов A-SMGCS, A-CDM и "Удаленный КДП" (RTWR).

По итогам года в пятерку лидеров среди российских аэропортов по взлетно-посадочным операциям (ВПО) попали три московских аэропорта, причем аэропорт Шереметьево – с большим отрывом и впечатляющим количеством ВПО, а также Пулково и Толмачево.