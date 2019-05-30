Глава Челябинской области: санавиация крайне необходима региону

ТАСС, 30 мая. Два российских вертолета "Ансат" с медицинскими модулями начали работу на территории Челябинской области в рамках реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". Один базируется в Магнитогорске, другой - на территории аэропорта "Калачево" вблизи Челябинска. В этих двух крупнейших городах области сконцентрированы медицинские учреждения третьего уровня, оказывающие высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь, рассказали в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области.

Возможности санитарной авиации оценил глава региона Алексей Текслер. "В этом году в Челябинской области начала работать санитарная авиация. Федеральная программа существует уже несколько лет, но Челябинской области в ней изначально не было. Считалось, что 39-му по размеру территории региону и такой потребности нет. Но мы смогли доказать, что это необходимо. Регион попал в федеральную программу. Из федерального бюджета в течение ближайших лет на эти цели будет выделено больше 300 млн рублей. Будет софинансирование из областного бюджета <…> Работает бригада центра медицины катастроф, и очень оперативно в случае необходимости вертолеты вылетают и эвакуируют людей. В планах – от 250 до 500 вылетов в год. Оцениваю эту потребность как крайне необходимую для Челябинской области", – подчеркнул Текслер.

"Вертолеты санавиации по оснащению не уступают автомобилям скорой помощи класса С и оборудованы реанимационным модулем, что позволяет транспортировать и одновременно оказывать помощь больным и пострадавшим в самых тяжелых состояниях", - сказано в сообщении управления.

На основании методологии Минздрава России рассчитана предварительная потребность Челябинской области в санавиации – в пределах 350 вылетов в год. Общее количество летных часов оценивается в пределах 900-1000 в год. В 2019 году на обеспечение своевременного оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации выделено более 70 млн рублей из федерального бюджета и 23 млн – из регионального.

Санавиация и единый цифровой контур

По материалам Минздрава РФ, для увеличения доступности санавиации в России планируется реконструировать или строить новые вертолетные площадки непосредственно при медицинских организациях или на расстоянии 15 минут езды до них. Как сообщала ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, региональные сегменты, центральные диспетчерские, а также диспетчерские скорой помощи и санавиации будут впоследствии интегрированы, что позволит при обращении пациента в экстренную службу принимать оптимальное решение о медучреждении, в которое он будет доставлен, и о способе доставки.

Управляющий директор по инфраструктурным проектам госкорпорации "Ростех" Виктор Кирьянов ранее отметил, что единая система санитарной авиационной эвакуации в РФ, которая свяжет воедино диспетчерские скорой помощи и санитарных самолетов и вертолетов, должна быть создана к 2024 году. "К 2024 году мы планируем решить очень амбициозную задачу - создать на территории России систему санитарной авиационной эвакуации. Данный проект позволит добиться не только показателей, заявленных в национальном проекте "Здоровье", но и позволит выполнить поставленную президентом России задачу по диверсификации предприятий ОПК", - сказал он.

О вертолете

"Ансат" (тат. несложный, простой) — российский легкий многоцелевой вертолет класса семь-девять мест, может перевозить 1300 кг полезной нагрузки в кабине. Разработан Конструкторским бюро Казанского вертолетного завода (КВЗ). На данный момент сертифицирован для использования в температурном диапазоне от минус 45 до плюс 50 градусов по Цельсию.