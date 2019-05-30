Завод "Электрокабель" повысит эффективность испытаний кабелей связи

ТАСС, 30 мая. Кольчугинский "Электрокабель" (АО "ЭКЗ", входит в "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК) приобрел новую систему для измерения параметров кабелей связи и управления, сигнально-блокировочных кабелей. Стоимость оборудования составила порядка 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе УГМК.

Новый прибор будет эксплуатироваться в цехе №4 на испытательной станции отдела технического контроля при сдаче-приемке готовой продукции. С его помощью специалисты будут измерять первичные (определяющие безопасность и долговечность кабелей при эксплуатации) и вторичные (определяющие качество связи) параметры. К первичным относятся электрическое сопротивление токопроводящих жил, сопротивление изоляции, электрическая прочность. К вторичным - переходное затухание, рабочая емкость в рабочей паре и емкостная связь от пары к паре.

"Новая система автоматизированного контроля заменит морально устаревший прибор. Она более мощная, соответственно, мы сможем увеличить количество испытаний за единицу времени. Это в свою очередь позволит снизить сроки производства продукции - с момента принятия заказа до отгрузки", - отметил главный инженер АО "ЭКЗ" Павел Николаев.

Цех по производству кабелей связи был создан на "ЭКЗ" в 2000 году. В нем была создана замкнутая технологическая цепочка, начиная с изолирования токопроводящих и заканчивая испытанием 100% пар готовых кабелей. Все оборудование оснащено приборами автоматического контроля технологических параметров, с помощью которых осуществляется постоянный мониторинг параметров технологического процесса.

"Детальная и основательная проверка качества как материалов, поступающих в производство, так и готовой продукции, - для нас аксиома. Поэтому мы вкладываем значительные средства не только в модернизацию производственного оборудования, но и в обновление и совершенствование испытательной базы завода. Только так мы сможем гарантировать точность измерений и производство качественного продукта", - подчеркнул директор АО "ЭКЗ" Владимир Иванов.

О предприятии

ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК, был создан в 2011 году. Производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности. Общий объем переработки металла (по весу меди) на предприятиях ХКА в 2016 году превысил 50 тыс. т. Ежегодно предприятия ХКА выпускают порядка 250 тыс. км кабелей и проводов. В ХКА входят три завода - АО "Электрокабель" Кольчугинский завод", АО "Сибкабель" и АО "Уралкабель", а также ПАО "НИКИ г. Томск".

ХКА является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.