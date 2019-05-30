В Берлине пройдут "Дни Союзмультфильма"

Москва, 30 мая. В столице Германии с 1 по 3 июня будут организованы "Дни Союзмультфильма", которые объединят выставку эскизов, мультпоказы и специальную программу для детей. Мероприятия посвящены 50-летию любимых мультгероев и включены в международный культурный проект "Русские сезоны" в Германии.

В День защиты детей, 1 июня, в 13:30 в Российском доме науки и культуры в Берлине состоится открытие "Дней Союзмультфильма". В мероприятии примут участие руководитель департамента по связям с общественностью киностудии "Союзмультфильм" Анна Усачева и руководитель департамента культурных проектов киностудии Павел Шведов.

В выходные дни, 1–2 июня, в Российском доме науки и культуры будет работать выставка эскизов к серии "Ну, погоди!". Дети смогут поучаствовать в мастер-классах по лепке и рисованию героев из мультфильмов. В программе – интерактивные игры, моделирование из шариков, аквагрим, фотосессии с ростовыми куклами.

Каждый час с 11:00 до 18:00 здесь будут начинаться трансляции мультфильмов. Берлинцы увидят знаменитые выпуски "Ну, погоди!", известные советские ленты "Бременские музыканты", "Крокодил Гена", "Винни-Пух и все-все-все", а также короткометражные детские фильмы, снятые на киностудии "Союзмультфильм" в последние годы: "Два трамвая", "Пык-пык-пык", "Бельчонок" и другие.

Павел Шведов проведет 3 июня специальный показ мультфильмов с обсуждением увиденного для учеников берлинской русскоязычной начальной школы им. Льва Толстого.

"В 2019 году сразу несколько знаменитых лент киностудии "Союзмультфильм" отмечают 50-летний юбилей. Первый выпуск "Ну, погоди!", "Винни-Пух и все-все-все", "Бременские музыканты", "Крокодил Гена", а также "Умка" – эти мультфильмы увидели свет ровно полвека назад. Любимые герои многих поколений и в современной России входят в топ самых узнаваемых персонажей. Уверена, что публике в Берлине будет интересно с ними познакомиться", – отметила руководитель департамента по связям с общественностью "Союзмультфильма" Анна Усачева.

"Союзмультфильм" – советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов, созданная 10 июня 1936 года. Здесь выпущено более 1,5 тыс. мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной. Многие фильмы обогатили золотой фонд мировой анимации, были отмечены престижными международными и российскими премиями и наградами, стали неотъемлемой частью русской культуры.

В настоящее время киностудия "Союзмультфильм" активно развивается. В стадии производства находятся сразу несколько проектов: современные анимационные сериалы, авторские короткометражки и полнометражные фильмы, включая новый рисованный сериал для всей семьи "Простоквашино".

Для самых маленьких создается обучающий пластилиновый сериал "Пластилинки". Для детей от четырех до шести лет студия производит музыкальные мультсериалы "Оранжевая корова", "Зебра в клеточку", "Капитан Кракен и его команда". Ребята постарше могут оценить проекты "Богатырята", "Пиратская школа", "Приключения Пети и волка".

Места проведения: Российский дом науки и культуры в Берлине

Friedrichstraße 176-179, 10117 Berlin

Начальная школа Л.Н. Толстого (Берлин)

Römerweg 120, 10318 Berlin

Программа:

1–2 июня – мероприятия в Российском доме науки и культуры в Берлине.

3 июня – показ мультфильмов в школе им. Л.Н. Толстого.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

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