Мировая премьера новой программы Светланы Захаровой Modanse состоится в конце июня

Москва, 30 мая. Мировая премьера новой программы Светланы Захаровой Modanse состоится 22 и 23 июня на Исторической сцене Большого театра. Программа состоит из двух одноактных балетов – "Как дыхание" и Gabrielle CHANEL.

Первый балет программы – "Как дыхание" – работа итальянского хореографа Мауро Бигонцетти. Это адаптация его собственного балета, премьера которого состоялась в театре Ла Скала в 2017 году, главные партии тогда исполнили Светлана Захарова и Роберто Болле. Новая трактовка станет одноактной версией балета, сделанной специально для Светланы Захаровой. В музыкальную основу спектакля легли различные произведения Георга Фридриха Генделя, при этом эпоха барокко присутствует не только в музыке балета, но и в хореографии танца, которую подчеркивают костюмы.

Во втором отделении будет исполнена мировая премьера балета Gabrielle CHANEL. Хореограф Юрий Посохов, композитор Илья Демуцкий создали сагу о жизни и творчестве модельера Коко Шанель. Режиссером и автором либретто стал Алексей Франдетти.

Спектакль рассказывает о пути, который проделала Габриэль Шанель, навсегда перевернув мир моды ХХ века, — от неизвестной провинциальной певицы до главы одного из самых влиятельных модных домов мира. В постановке принимают участие артисты балета Большого театра – Денис Савин, Михаил Лобухин, Якопо Тисcи, Вячеслав Лопатин, Ана Туразашвили и другие.

Генеральный продюсер компании MuzArts Юрий Баранов: "Светлана Захарова - великая балерина XXI века, ее талант, помноженный на бесконечный труд и постоянный поиск самой себя в искусстве, вызывает восхищение и уважение. Для такой балерины хочется придумывать что-то неординарное, новое, окружать ее талантливыми и гениальными людьми, совместно с которыми они добиваются невероятных высот каждый в своем жанре. Со Светланой мы знакомы еще с Киевского хореографического училища, но первый наш совместный проект состоялся много лет спустя в 2013 году в Киеве. Балет "Жизель" в Национальной опере Украины Светлана танцевала с Сергеем Полуниным, это было ее первое выступление в Киеве после отъезда еще студенткой из училища. Довольно долго мы планировали организовать большой фестиваль балета в Киеве, но по ряду обстоятельств об этом пришлось забыть, и тогда мы организовали благотворительный концерт "Балет без границ" в 2014 году на Исторической сцене Большого театра в поддержку Киевского хореографического училища. Вырученные от проекта средства пошли на ремонт здания училища, в концерте тогда приняли участие звезды мирового балета, в прошлом выпускники этого известнейшего в мире учебного заведения. В 2015 году мы выпустили триумфальный проект Amore, который за три с половиной года был показан во многих странах мира, таких как Италия, Испания, Монако, Англия, Япония, Греция, Турция, Китай, Финляндия, Болгария, Кипр. Проект получил массу восторженных рецензий и премию BraVo. Я уверен, что наш новый проект MoDanse также ждет блестящая гастрольная судьба. Все это невозможно было бы осуществить без моей высокопрофессиональной команды, работающей в MuzArts".

Композитор Илья Демуцкий: "Предложение написать новый балет поступило мне в начале августа 2018 года. Как только я узнал, что этот балет создается для Светланы и ставит его Юрий Посохов, я сразу дал свое согласие. Мы уже работали с Юрием Посоховым над балетами "Герой нашего времени" и "Нуреев", и тогда Светлана блистательно воплощала на сцене мою партитуру, но то были иные образы и совершенно другие интонации. В этот раз нас неожиданно объединила история жизни и творчества великолепной Габриэль Шанель. Во время работы над этим спектаклем я присутствовал на репетициях, видел, как работают Светлана и Юрий, – их упорный, изматывающий труд и поиск, которые затем постепенно перерождались в саму естественность, когда хореография начинает буквально "впитываться" в тело. И тогда наступает момент, когда я "слышу" свою музыку глазами, мне не нужен оркестр, я буквально вижу свою музыку. В своей музыке к этому спектаклю я настаиваю на чувственности, этом уникальном качестве, без которого не может творить Женщина (именно так, с большой буквы), коей была и остается в истории великая мадемуазель Коко. В моей музыке, слегка справленной французским ароматом, есть место и легкомысленности, и трагедии, и мимолетной увлеченности, и глубокому чувству. Музыка получилась емкой, многогранной, непростой для исполнения, нескучной и местами блистательной. Как и вся жизнь Коко Шанель".

Автор либретто и режиссер Алексей Франдетти: "Я очень люблю покидать зону комфорта и бросаться во что-то то абсолютно новое и неизведанное. Предложение продюсерской компании MuzArts создать не просто спектакль, а балет о легендарной личности, перевернувшей мир моды, показалось мне безумием и вызовом самому себе. Я вообще сомневался, а можно ли эту историю станцевать и уместить в один акт? Сомнения мои улетучились, когда я оказался на первой репетиции со Светланой и почувствовал ту магию, которую она излучает, когда танцует. Даже не танцует, а живет, дышит своей героиней и передает это зрителю".

Спектакли пройдут в сопровождении симфонического оркестра Большого театра под управлением Павла Клиничева.

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