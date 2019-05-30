Сбербанк Первый покажет ретроспективу фильмов-лауреатов кинофестиваля "Кинотавр"

Москва, 30 мая. Сбербанк Первый, премиальная сеть Сбербанка, при поддержке КАРО.Арт 1 и 2 июня покажет ретроспективу фильмов лауреатов "Кинотавра" разных лет в честь юбилея фестиваля. За два выходных дня зрители смогут увидеть в пяти кинотеатрах Москвы восемь культовых кинолент, ставших символами российского кино за последние 30 лет.

Вход на все фильмы ретроспективы бесплатный, забронировать билеты и узнать точное расписание фильмов можно на сайте Karofilm.ru. Регистрация на сеансы уже открыта. Количество мест ограничено.

Список фильмов ретроспективы:

- "Анкор еще Анкор" (реж. Петр Тодоровский, 1993) 12+;

- "Время танцора" (реж. Вадим Абдрашитов, 1997) 18+;

- "Брат" (реж. Алексей Балабанов, 1997) 16+;

- "Война" (реж. Алексей Балабанов, 2002) 16+;

- "Изображая жертву" (реж. Кирилл Серебренников, 2006) 18+;

- "Волчок" (реж. Василий Сигарев, 2009) 18+;

- "Класс коррекции" (реж. Иван Твердовский, 2014) 16+;

- "Географ глобус пропил" (реж. Александр Велединский, 2013) 16+.

Ретроспектива состоится в рамках сотрудничества Сбербанка Первого и "Кинотавра" — в этом году банк выступит партнером кинофестиваля, который состоится в городе Сочи 9-16 июня.

В качестве партнера в рамках крупнейшего российского кинофестиваля Сбербанк Первый, сеть премиального банковского обслуживания Сбербанка совместно с Visa, официальным партнером, также проведет и ряд других специальных мероприятий, в том числе очередную дискуссию из цикла F1RST TALK с международным деятелем кино.

Мария Поденко, руководитель "Сбербанка Первого": "Для Сбербанка Первого первостепенную роль играет не только оказание лучших финансовых услуг в России для своих клиентов, но и содействие развитию российского искусства, в том числе самого массового его направления – кинематографа. Поэтому мы подходим к партнерству с "Кинотавром" как одной из важнейших инициатив Банка в году. Сбербанк Первый и ранее выступал партнером крупнейших событий в области искусства. Так, в 2018 году мы реализовали успешное партнерство с фестивалем "Усадьба Jazz", ставшим одним из главных музыкальных событий года".

Сбербанк

Тимур Шишкин

Пресс-служба

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ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

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Сбербанк Первый — премиальная сеть Сбербанка. Порог входа для клиентов — от 5 млн в регионах и от 15 млн в Москве. Имеет самую большую сеть премиального банковского обслуживания в России — 149 офисов в 103 городах, 451 клиентский менеджер. В 2019 году премиальная сеть Сбербанка обслуживает ~75 тыс. клиентов. Их средний возраст — 53 года. Из них 65% — мужчины, 35% — женщины, 37% — топ-менеджеры, 30% — собственники бизнеса, 33% — рантье.

"Сбербанк Первый" предлагает клиентам обслуживание в выделенных офисах, персонального менеджера, вклады с повышенными ставками, премиальные карты, кредитование, инвестиционные услуги и страховые продукты. Подробная информация — на сайте.

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