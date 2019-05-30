Посетители фестиваля Усадьба Jazz смогут принять участие в благотворительности

Москва, 30 мая. Шестнадцатый международный музыкальный фестиваль и один из крупнейших опен-эйров России пройдет 22-23 июня. Мероприятие примет всех гостей в 2019 году на новом месте – в усадьбе Коломенское.

В этом году фестиваль Усадьба Jazz (0+) в Коломенском объявляется территорией добрых дел, ведь на площадке фестиваля будут присутствовать два благотворительных фонда – фонд "Подари жизнь" Чулпан Хаматовой и фонд Константина Хабенского. В первый день фестиваля 22 июня все гости смогут помочь подопечным Фонда Константина Хабенского, пройдя через Рамку Добра или купив банку воды Усадьба Jazz, которая будет продаваться в специальных зонах фестиваля. 23 июня Рамка добра и продажа воды Усадьба Jazz будут работать на благо подопечных фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматовой, которая, кстати, выступит в этот же день на сцене "Аристократ" со специальной поэтической программой. Уже сейчас можно помочь подопечным фондов, переведя любую сумму при покупке билета на фестиваль на www.usadba-jazz.ru.

Благотворительный Фонд Константина Хабенского с 2008 года помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга вовремя получать всю необходимую медицинскую помощь и скорее возвращаться к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение детей, проводит информационную работу с родителями, обучает врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений, а также организует реабилитационные программы.

Благотворительный фонд "Подари жизнь" учрежден 26 ноября 2006 года актрисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой. Фонд помогает детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями. На попечении Фонда единовременно находится около 1000 детей и молодых взрослых из семи расположенных в Москве и области клиник федерального и городского подчинения, а также дети из более чем 40 региональных клиник.

Музыкальная программа фестиваля пройдет на трех сценах – Партер, где выступят СПЛИН, Michael Kiwanuka, Kovacs, Azealia Banks, Caro Emerald, IYEOKA, Ivan Dorn, Black Eyed Peas; Аристократ - Eilenkrig Orchestra, The Cinematic Orchestra, Нино Катамадзе, Jamie Cullum, Dhafer Youssef и Jazz&World by S7 Airlines - Samy Thiebault, Tord Gustavsen Trio. Кроме музыки, посетителей Усадьбы Jazz ожидают маркет с продукцией местных дизайнеров, фуд-корт, детская площадка (дети до 10 лет традиционно проходят на фестиваль бесплатно) и другие развлечения.

Подробности можно узнать здесь.

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