РАНХиГС и Тульская область создадут единый кадровый резерв для органов власти и бизнеса

Москва, 30 мая. Состоялась экспертная сессия "Управленческий потенциал региона: опережающее социально-экономическое развитие", в которой приняли участие представители ключевых предприятий региона, органов власти, ВУЗов, молодежных и общественных организаций. В рамках сессии участники обсудили вопросы дефицита квалифицированных управленческих кадров, устранения разрыва между уровнем выпускников вузов и реальными требованиями бизнеса и госуправления, механизмы вовлечения молодежи в реализацию проектов по развитию региона.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин акцентировал внимание участников на необходимости объединения усилий власти и бизнеса для эффективного решения данных задач, в том числе в целях реализации национальных проектов.

"Сегодня перед нами стоят масштабные задачи, ориентированные, прежде всего, на успешную реализацию национальных проектов. Объединив наши усилия, мы сможем совершить настоящий рывок в повышении качества управления регионом, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления", - отметил глава Тульской области.

Губернатор отметил, что в стране реализуются различные кадровые проекты по подготовке резерва для органов власти. Однако потребность в эффективных управленцах остро стоит и перед бизнесом, и обществом в целом. Поэтому Тульская область при поддержке РАНХиГС при Президенте РФ инициировала проект по созданию Единой региональной базы управленцев нового поколения под названием "Команда развития".

Проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин подчеркнул, что сейчас главное в федеральной повестке в области кадров – это поиск людей, способных реализовать нацпроекты. Это означает, что кадровая система должна быть в короткие сроки настроена на максимально быстрый поиск, подготовку, правильную мотивацию и развитие таких людей.

"Тульская область системно подошла к вопросу развития кадрового капитала. По инициативе Алексея Дюмина в регионе сегодня запускается уникальный проект по созданию системы управления человеческими ресурсами, которая будет способствовать реализации стратегических целей региона", - отметил Дмитрий Буташин.

Проект будет реализован в два этапа. В рамках первого этапа предполагается проведение открытых конкурсов для формирования резерва из числа высокоэффективных руководителей и перспективных молодых специалистов. На втором этапе проекта для финалистов двух конкурсов будет проведен комплекс развивающих мероприятий в формате тренингов, мастер-классов и сессий с участием ведущих экспертов в области управления. Кроме этого, резервисты будут сразу вовлечены в совместную проработку приоритетных проектов и проектных инициатив, направленных на социально-экономическое развитие региона. Для наиболее активных и перспективных участников проекта будут организованы стажировки в других субъектах РФ для знакомства с лучшими управленческими практиками.

В результате реализации проекта будет сформирована региональная база перспективных кадров, единая для бизнес-сообщества и органов власти. Ее участники будут рассматриваться при открытии вакансий, организации стажировок и формировании команд, реализующих проекты развития.

Принять участие в проекте могут все желающие, независимо от текущего места работы и проживания, через регистрацию на портале правительства Тульской области.

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