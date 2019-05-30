Участники Международного рыбопромышленного форума возьмут курс на цифровизацию отрасли

Москва, 30 мая. Вопросы дальнейшей цифровизации рыбной отрасли России и возможности ее развития с использованием современных технологий обсудят на одном из круглых столов в рамках деловой программы Международного рыбопромышленного форума – 2019, который пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля.

В мероприятии примут участие представители российских рыбохозяйственных ассоциаций и компаний, научных учреждений, а также зарубежные эксперты от государственных структур и бизнес-сообщества.

"Цифровизация – неотъемлемый элемент современной и конкурентоспособной отрасли. Применение цифровых технологий повышает прозрачность и понятность регулирования, а также оперативность обработки данных и, соответственно, оперативность принятия решений, что очень важно и актуально в динамично меняющихся условиях работы рыбопромышленников", – подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Основным спикером выступит начальник ФГБУ "Центр системы мониторинга рыболовства и связи" Артем Вилкин. Он расскажет о развитии отраслевой системы мониторинга за 20-летний период, о ее структуре и проводимом совершенствовании.

Представители рыбопромышленной отрасли поделятся опытом в применении цифровых технологий для автоматизации и улучшения производственных процессов, торговли водными биоресурсами, в том числе реализации через аукционные площадки. Планируется выступление генерального директора ГК "Доброфлот" Александра Ефремова, представителей ООО "ГК Технологии трейдинга" Максима Бузмакова и Вадима Клементьева, а также экспертов из Норвегии.

Особое место цифровизация занимает в поле деятельности главного двигателя прогресса – науки. На круглом столе выступят специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии: внедрение цифровых технологий способствует повышению точности прогнозирования различных природных процессов, в том числе климатических изменений, динамики численности водных биоресурсов, а также эффективности контроля за выловом гидробионтов и качеством продукции из них в режиме онлайн. Кроме того, ученые представят проект глобальной информационной системы рыбной отрасли Big Fish Data, включающей в себя всю актуальную информацию о состоянии и возможностях добычи в Мировом океане, а также функцию оперативных рекомендаций для промысла с учетом анализа потребительского спроса на рынках.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии (6+), морепродуктов и технологий состоятся 10–12 июля в Санкт-Петербурге в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по рыболовству, оператором Форума – Фонд Росконгресс.

Официальный сайт Международного рыбопромышленного форума: fishexpoforum.com