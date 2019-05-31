На ПАО "МЗИК" стартовала летняя оздоровительная кампания 2019 года

ТАСС, 31 мая. На Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина, (ПАО "МЗИК", Екатеринбург), одном из ведущих предприятий ОПК Урала, стартовала летняя оздоровительная кампания. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в этом году предприятие обеспечит путевками 514 детей работников, 176 из них проведут каникулы на Черноморском побережье, Остальные будут отдыхать на территории Свердловской области - в санаториях "Юбилейный", "У трех пещер", "Изоплит", "Талица" и загородных лагерях "Чайка" и "Бригантина".

Уральские оздоровительные учреждения пользуются большой популярностью у калининцев и их детей. Финансовая нагрузка на родителей совсем невелика, 95% стоимости путевки берет на себя предприятие, а на черноморское направление путевки предоставляются заводчанам бесплатно, родители оплачивают только проезд и питание ребенка в дороге. В этом году завод заключил договор с санаторием "Бимлюк" в Анапе - эта здравница отличается не только хорошей лечебной базой широкого профиля, но и удобным безопасным пляжем. Детские группы на отдыхе будут сопровождать медработники и ответственные заводчане, сообщили на предприятии.

"Несмотря на то, что санаториев и загородных лагерей в регионе и в целом в стране становится все меньше, а потребность в оздоровлении детей ежегодно увеличивается, нам удается на 100% обеспечивать спрос заводчан и предоставлять путевки всем желающим", - говорит начальник бюро социальных программ отдела по работе с персоналом Марина Горкун. На предприятии отработана система взаимодействия с оздоровительными учреждениями: с некоторыми сотрудничество продолжается многие годы, ежегодно список партнеров пополняется. Так, в этом году дети калининцев впервые отдохнут в санатории-профилактории "Талица", где обеспечены условия для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, нервной системы и других.

После возвращения из лагеря или санатория ребят и их родителей попросят заполнить специальную анкету, где они отметят достоинства и недостатки учреждений, а также пожелания к организации отдыха в будущем. На их основании сотрудники предприятия начнут выбирать партнеров для оздоровительной компании следующего 2020 года. "Главная цель – сделать так, чтобы летний отдых приносил ребятам пользу и радость", – отметили на предприятии.