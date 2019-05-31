Программа "Московское долголетие" будет представлена на Форуме социальных инноваций

Москва, 31 мая. III Форум социальных инноваций пройдет с 19 по 21 июня в Москве. Ожидается, что в нем примут участие представители органов власти, некоммерческих организаций, бизнеса, эксперты и волонтеры – около 30 тыс. человек. Цель мероприятия - способствовать улучшению качества жизни различных категорий населения, оказать содействие развитию социальной инфраструктуры в России и презентовать лучшие практики социальной работы в стране. Среди них – "Московское долголетие". Участники – москвичи предпенсионного и пенсионного возраста - занимаются спортом, английским языком, рисованием, обучаются компьютерной грамотности, общаются друг с другом.

Проект по организации досуга москвичей пожилого возраста был разработан в 2014 году по инициативе жителей Мещанского района Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики". Позже эта инициатива легла в основу программы мэра Москвы Сергея Собянина "Московское долголетие". Весной 2019 года Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением вывести программу на федеральный уровень.

ВШЭ остается партнером "Московского долголетия" и сегодня. "За время существования программы в ней приняли участие более 200 тыс. москвичей, было создано 9 тыс. кружков и секций, в которых проводят обучение 4 тыс. преподавателей", - сообщила куратор программы, проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара. В настоящий момент Касамара входит в Экспертный совет будущей федеральной программы и руководит разработкой методических рекомендаций и выработкой стандартов обучения для пожилых людей.

В программе могут принять участие жители столицы в возрасте 55+ и 60+ (для женщин и мужчин соответственно) и старше. Для этого надо записаться в центрах социального обслуживания или в местах проведения занятий, также можно оставить заявку в центре "Мои документы" или заполнить заявку на официальном сайте мэра Москвы.

Возрастная категория 18+