Во Владикавказе состоялась официальная церемония открытия кинофестиваля "Кинобарс"

Москва, 31 мая. В Северо-Осетинском государственном академическом театре имени В.В. Тхапсаева состоялась церемония открытия первого Международного Владикавказского кинофестиваля "Кинобарс".

Перед церемонией открытия "Кинобарса" гости кинофестиваля прошлись по красной дорожке. Среди них президент кинофестиваля Алан Догузов, заслуженный деятель искусств РФ Аким Салбиев, актер театра и кино Сергей Горобченко, звезда российских блокбастеров Тимур Ефременков, кинорежиссер и продюсер Рамиль Сабитов, актриса театра и кино Анна Попова. Кроме гостей из России и стран СНГ, участие в открытии приняли заслуженные деятели искусств Северной Осетии Рафаэль Гаспарянц, Темина Туаева, Урузмаг Баскаев и другие. Гостей встречал государственный эстрадно-джазовый оркестр Кима Суанова.

На фестивале присутствовали глава РСО - Алания Вячеслав Битаров, председатель правительства РСО - Алания Таймураз Тускаев, глава администрации Владикавказа Борис Албегов. "Радует, что местом проведения Международного кинофестиваля "Кинобарс" стал Владикавказ. И это неслучайно. Североосетинский кинематограф имеет богатые традиции, а наш гостеприимный город по праву считался кинематографической столицей Северного Кавказа", - подчеркнул Вячеслав Битаров.

Ведущие церемонии Георгий Кузубов и Виктория Герасимова представили зрителям членов жюри Акима Салбиева, Алексея Анищенко, Алана Касоева и Леонида Пляскина. Председатель конкурсного жюри Аким Салбиев поздравил Северную Осетию с возвращением кинофестивалей в республику. Директор Гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов в своей речи отметил большую работу, проделанную организаторами "Кинобарса". По его словам, проведение кинофестиваля, тем более такого масштабного, это почти невыполнимая задача, но благодаря целеустремленности президента кинофестиваля Алана Догузова первый Международный Владикавказский кинофестиваль "Кинобарс" сейчас проходит в республике.

В концертной программе выступили государственный академический ансамбль национального танца "Алан", народный артист РСО - Алания Эдуард Дауров и заслуженная артистка РСО - Алания Елена Газаева.

В завершение церемонии открытия Алан Догузов вместе с Родионом Галюченко, исполнителем главной роли в его первом фильме, хлопнули хлопушку-нумератор с символичной надписью "Кинобарс" и объявили кинофестиваль открытым. После чего зрителям представили фильм открытия – работу ливанского режиссера Надин Лабаки "Капернаум". Картина является номинантом премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и лауреатом Каннского кинофестиваля.

Всего программа кинофестиваля включает показ 19 кинолент, многие из которых участвовали в престижных международных кинофестивалях, в том числе "Талант" Елены Нодель, "Двенадцатьшестнадцать" Алексея Кривецкого, "Калифорния" Дастана Мадалбекова, "Аквариум" Хасана Алижонова, "Бача" и "Воскресенье" Алана Догузова. В конференц-зале физико-математического факультета Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова с 31 по 2 июня проходят мастер-классы от именитых гостей фестиваля, которые жители республики могут посещать бесплатно.

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