Сборная Чечни "Ахмат" лидирует накануне III этапа Национальной парусной Лиги в Казани

Грозный, 31 мая. Сегодня в Казани стартовал третий этап Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги. Команда Федерации парусного спорта Чеченской Республики "Ахмат" занимает первое место в турнирной таблице по итогам гонок в предыдущих этапах в Сочи и Туапсе.

Национальная парусная Лига – крупнейшие российские парусные соревнования, которые проходят под эгидой Всероссийской федерации парусного спорта. Впервые в истории НПЛ состязания проходят в Казани.

"Более 300 участников в трех дивизионах (Премьер, Высшем и Детском), сильнейшие яхтсмены страны, собраны в одном месте, опытнейшая бригада судей, онлайн трансляция, самые динамичные и интересные гонки – все это будет проходить на озере Нижний Кабан в течение трех дней. Уверен, борьба получится очень яркой и динамичной", — рассказал президент Всероссийской федерации парусного спорта Владимир Силкин.

К участию в третьем этапе в Казани заявлены более 20 команд. Накануне соревнований команда Федерации парусного спорта Чеченской Республики "Ахмат" провела серию тренировок и оценила особенности акватории.

"В этот раз задача перед экипажем усложняется: акватория очень маленькая, дистанция короткая, соответственно выход на старт будет очень плотным, напряженным. Плюс ко всему нестабильный слабый ветер. Но, думаю, что экипаж справится с поставленной задачей и достойно выступит в данном этапе, - сообщил президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики, капитан сборной ФПС ЧР "Ахмат" Хасан Хаджиев. - Отрыв от наших соперников сейчас очень маленький - всего 0,2 балла. Соответственно борьба будет очень жесткой".

В составе сборной ФПС ЧР: Роман Константинов, Александр Андрианов, Александр Божко – рулевой, Хасан Хаджиев – капитан.

Партнер сборной ФПС ЧР по экипировке - компания SeaGala - официальный дистрибьютор марки SLAM CREW в России и СНГ www.seagala.ru. Генеральные информационные партнеры ФПС ЧР: ТАСС, "Российская газета".

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