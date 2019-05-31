УрГПУ представили на международном форуме в Китае

ТАСС, 31 мая. Светлана Минюрова, ректор Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) - ведущего педагогического вуза Урала, вернулась из деловой поездки в Китай, где в качестве почетного гостя участвовала в церемонии переименования Цзилиньского института иностранных языков "Хуацяо" в Цзилиньский университет иностранных языков (ЦУИЯ).

Как рассказали в пресс-службе УрГПУ, там прошел форум ректоров вузов разных стран "Обязательства вузов в условиях реализации стратегии "Один пояс — один путь". В форуме участвовали ректоры из Китая, Республики Корея, Тайваня, Австралии, США, Германии, Швейцарии, Кипра, Португалии, Брунея и других стран. Из России, кроме УрГПУ, были представители Тихоокеанского государственного и Курского политехнического университетов.

"Светлана Минюрова представила в своем докладе направления взаимодействия УрГПУ и ЦУИЯ. Давние партнерские отношения между вузами определены договором о сотрудничестве, подписанном в 2011 году. Его целью является укрепление взаимовыгодного сотрудничества в интересах совершенствования качества обучения, обмена опытом, повышения квалификации научных и педагогических кадров, внедрения в научно-педагогическую практику новых форм взаимодействия", - сказано в сообщении университета.

Основные направления сотрудничества в образовательной деятельности предполагают создание условий для обучения студентов по программам бакалавриата, магистратуры или аспирантуры, обмена обучающимися и преподавателями, взаимного признания академических результатов, организации стажировок и летних курсов. Особая программа определена и в плане научно-исследовательской деятельности.

"С момента подписания договора на настоящий момент партнерские отношения между нашими вузами приобрели плодотворный характер, — отметила Светлана Минюрова. — Результатом совместной образовательной деятельности является реализация ежегодной программы академической мобильности для обучающихся направления "Международные отношения".

В университете отметили, что в рамках востребованной сегодня образовательной программы "Русский язык как иностранный" в УрГПУ разрабатываются учебно-методические пособия для китайских студентов, изучающих русский язык, в том числе совместно с преподавателями из КНР. Преподаватели УрГПУ Юлия Антонова, Наталья Воробьева в разные учебные годы преподавали в "Хуацяо" русский язык. Сейчас там работает Людмила Веснина.

Кампус университета в КНР

Одно из зданий кампуса Цзилиньского университета иностранных языков называется "Глобальная деревня", в нем расположены специально спроектированные комнаты, оформленные в стиле культуры тех стран, языки которых здесь изучают. "Глобальная деревня" недавно назначена ЮНЕСКО в качестве "Всемирного многокультурного и образовательного центра". Россия в "Глобальной деревне" представлена Центром преподавания и исследования русского языка, который был открыт в 2016 году по инициативе УрГПУ.

В "русской комнате" представлены портреты российских царей и президентов, картины известных художников и бюсты писателей, размещен макет Собора Василия Блаженного и непременные атрибуты: матрешки и самовар с баранками. В этой комнате прошла встреча Минюровой с китайскими студентами, которые приедут в УрГПУ на осенний семестр 2019-2020 учебного года.

"Для нас очень важно, что Цзилиньский университет иностранных языков рассматривает УрГПУ как важного стратегического партнера в изучении русского языка", - прокомментировала она.

О вузах

ЦУИЯ находится в городе Чанцунь китайской провинция Цзилинь. В настоящее время университет предлагает программы бакалавриата и магистратуры, относящиеся к гуманитарным наукам, экономике, менеджменту и образованию. В университете преподается 15 иностранных языков, в том числе русский.

УрГПУ был основан в 1930 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них - академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.