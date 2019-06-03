НАШЕ радио запускает акцию в честь 220-летия со дня рождения Александра Пушкина

Москва, 3 июня. НАШЕ радио 6 июня запускает поэтическую акцию "Пушкин. Наше все. Мы говорим на одном языке". В честь празднования 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина для слушателей НАШЕго радиостанция устроит поэтический день.

В рамках самой масштабной в России культурной акции с самого утра и в течение каждого часа в эфире НАШИ артисты будут читать знакомые еще со школы строки из стихов Пушкина. Двенадцать известных музыкантов позволят открыть для себя заново поэтические произведения русского классика.

"НАШЕ Радио" – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав "Мультимедиа Холдинга", аудитория которого составляет 3 млн слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие исполнители, как "Агата Кристи", "ДДТ", "Алиса", Земфира, "Сплин", "Машина Времени", "Король и Шут", "БИ-2" и многие другие. Более 10 лет "НАШЕ Радио" является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля "Нашествие".

Возрастная категория 6+