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НАШЕ радио запускает акцию в честь 220-летия со дня рождения Александра Пушкина

Весь день, 6 июня, известные музыканты будут читать в эфире стихи русского поэта

Москва, 3 июня. НАШЕ радио 6 июня запускает поэтическую акцию "Пушкин. Наше все. Мы говорим на одном языке". В честь празднования 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина для слушателей НАШЕго радиостанция устроит поэтический день.

В рамках самой масштабной в России культурной акции с самого утра и в течение каждого часа в эфире НАШИ артисты будут читать знакомые еще со школы строки из стихов Пушкина. Двенадцать известных музыкантов позволят открыть для себя заново поэтические произведения русского классика.

"НАШЕ Радио" – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав "Мультимедиа Холдинга", аудитория которого составляет 3 млн слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие исполнители, как "Агата Кристи", "ДДТ", "Алиса", Земфира, "Сплин", "Машина Времени", "Король и Шут",  "БИ-2" и многие другие. Более 10 лет "НАШЕ Радио" является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля "Нашествие".

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