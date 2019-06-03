Победителей Всероссийской премии "Класс!" наградили на книжном фестивале "Красная площадь"

Москва, 3 июня. На книжном фестивале "Красная площадь" объявили имена талантливых подростков – победителей первого сезона Всероссийского литературного конкурса "Класс!".

Члены жюри конкурса, Дмитрий Быков, Эдуард Веркин, Ольга Славникова, Марина Степнова и Олег Швец, предложили школьникам 8-11 классов в пяти городах-участниках – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Саратов и Пермь – написать сочинение на одну из придуманных ими тем. Темы были следующие: "Мой сосед – инопланетянин", "Мне кофе без молока, пожалуйста", "Честный блог кота Мурра", "Мальчик, с которым никто не разговаривал" и "Встреча с бывшим другом".

"Этот конкурс – отличная стартовая площадка для молодых авторов. 14-17 лет – отличный возраст, чтобы проявить свой талант", – сказал президент "Трансконтинентальной МедиаКомпании" Александр Митрошенков и процитировал большого друга конкурса "Класс!", замруководителя Роспечати Владимира Григорьева, который не сомневается в том, что победитель первого сезона премии через 20 лет получит Нобелевскую премию.

Александр Митрошенков заверил, что в следующем году принять участие в конкурсе смогут ребята со всей России.

Куратор конкурса Майя Кучерская озвучила две главные цели конкурса: создать абсолютно свободную территорию творчества и открыть новые образовательные программы для начинающих авторов. Кстати, на сайте премии уже доступны краткие онлайн-курсы от членов жюри.

Итак, победителями Всероссийского литературного конкурса "Класс!" стали София Янис (Пермь), Елена Шерле (Санкт-Петербург), Любовь Мартенсон (Москва), Елизавета Натальина (Санкт-Петербург), Екатерина Рыбакова (Москва).

Специальный приз – поездку на XIX Форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, который пройдет с 15 по 21 сентября 2019 года в Ульяновске, – из рук президента Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергея Филатова получила Елизавета Натальина.

Поздравляя победителей, писатель Дмитрий Быков обратился к взрослым: "У меня для вас две новости, хорошая и плохая. Первая, хорошая – эти дети очень талантливы, но письмо у них пока еще слабое, так что мы с вами им пока еще нужны. И вторая, плохая – они учатся очень быстро, поэтому всем надо быть начеку".

Конкурс "Класс!" проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ и призван объединить в общий национальный проект уже существующие творческие премии: "Живую классику" для младших школьников, "Лицей" для молодых прозаиков и поэтов и "Большую книгу" для зрелых писателей. С появлением подросткового конкурса "Класс!" цикл становления молодых авторов приобрел недостающее звено.

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