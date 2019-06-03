На площадке ПМЭФ - 2019 будут представлены кухни разных регионов мира

Москва, 3 июня. Для участников и гостей Петербургского международного экономического форума на территории КВЦ "Экспофорум" будут работать сразу несколько ресторанов. Основным рестораном для обедов участников в Конгресс-центре станет ресторан "ФОРУМ". Как и в прошлом году, он будет работать в формате сет-меню с тремя кухнями: русской, паназиатской и итальянской. Итальянскую часть кухни ресторана возглавит обладатель звезды Мишлен, шеф-повар Ивано Риккебоно.

Итальянские шефы третий год подряд возглавляют итальянскую кухню на ПМЭФ. Региональный партнер Фонда Росконгресс – Ассоциация "Познаем Евразию" – предложила сделать эту традицию ежегодной, чтобы познакомить участников Форума с разнообразием кулинарных особенностей Италии. "Итальянская кухня традиционно привлекает большое количество гостей Форума, желающих познакомиться с лучшими кулинарными традициями разных регионов Италии. В этом году мы представим область Лигурию, для этого пригласили одного из самых известных лигурийских поваров, обладателя звезды Мишлен господина Ивано Риккебоно", – комментирует Антонио Фаллико, президент Ассоциации "Познаем Евразию".

В качестве специальной услуги для участников Форума на площадке ПМЭФ будет открыто три ресторана высокого уровня под управлением Александра Раппопорта, в которых будут отражены концепции успешно действующих в Москве и Санкт-Петербурге ресторанов "Китайская грамота", "Блок" и гранд-кафе "Dr. Живаго".

Также свою работу в рамках ежедневной деятельности для участников ПМЭФ-2019 продолжат два ресторана гостиницы Hilton ExpoForum (GRIL’ и PARC).

Помимо вышеперечисленных ресторанов, на площадке Форума в рамках зоны Краснодарского края в очередной раз откроет свои двери ресторан европейской и кубанской кухни "Кубань".

На протяжении всех дней работы ПМЭФ будут работать кафе и зоны делового общения, в которых запланированы непрерывные кофе-брейки.

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Справочно

Ивано Риккебоно, шеф-повар, обладатель звезды Мишлен. Родился в Генуе в 1972 году. Получил диплом в гостиничной школе Берджезе в Генуе. Работал с такими известными шефами, как Алессандро Серни и Джиованни Парлати, изучал особенности кухни отдельных областей Италии, прошел обучение кондитерскому ремеслу в институте "Этуаль" в Венеции. В 2004 году открыл в Генуе ресторан "Кук", которому в 2010 году присуждена одна звезда Мишлен.