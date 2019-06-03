Подведены итоги XXI Международного фестиваля "Интермузей-2019"

Москва, 3 июня. Церемония награждения и закрытия стала заключительным событием XXI Международного фестиваля "Интермузей-2019", который проходил в этом году с 30 мая по 2 июня в ЦВЗ "Манеж".

Более 400 российских и зарубежных музеев приняли участие в различных программах фестиваля. В 396 мероприятиях музейного форума, прошедшего с акцентом на деловой программе, участвовало около 3 тыс. российских и иностранных специалистов. На фестивале состоялась презентация 27 новых передовых музейных проектов. Впервые на фестивале 22 региона России представили 50 новых музеев, открывшихся за последние три года. 16 стран участвовали в фестивальной экспозиции, а в деловых мероприятиях приняли участие 40 иностранных экспертов. В Год театра в рамках фестиваля впервые было организовано сценическое пространство. А для детской программы более 40 музеев подготовили 60 мастер-классов и интерактивных занятий.

Около 2 млн просмотров набрали онлайн-трансляции, которые впервые были организованы одновременно из пяти залах, где проходили мероприятия деловой программы.

Лауреатами межмузейного конкурса "Интермузея-2019" стали: Тульский государственный музей оружия (Тула) с проектом "Виртуальный музей "Оружие Героев" победил в номинации "Лучший проект в сфере информационных технологий". Музей истории Екатеринбурга (Екатеринбург) стал лауреатом в номинации "Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие" с проектом "Один человек – это уже много: репрессии в Свердловской области 1930-х годов в частных воспоминаниях репрессированных и их семей". Тотемское музейное объединение (Тотьма, Вологодская область) наградили за создание Школы музейного развития "За границами столиц" – это "Лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие". Государственный музей истории ГУЛАГа (Москва) с проектом "Урок Памяти" стал первым в номинации "Лучший образовательно-просветительский проект". Гран-при фестиваля "Интермузей-2019" получил Государственный музей-заповедник "Петергоф" за три проекта, оказавшихся в финале конкурсной программы: "Петергофские университеты" (Образовательно-просветительский проект); Музей-спектакль "Дом игральных карт" (Информационные технологии); Петергоф в регионах (Межрегиональное взаимодействие). Победители в основных номинациях конкурса "Интермузей" получают денежные призы в размере 400 тыс. рублей; Гран-при составляет 700 тыс. рублей. Общий призовой фонд составил 2,3 млн рублей.

Жюри также специально отметило благодарностями и дипломами: Государственный Биологический музей им. К.А. Тимирязева – за нестандартный подход к организации выставочной деятельности (проект "Засушенному – верить"), Государственный Дарвиновский музей – за сетевое взаимодействие (проект "Голос Севера") и за использование цифровых технологий в хранительской технике (проект "3D-предмет. Цифровая коллекция Дарвиновского музея"; ГМИИ имени А.С. Пушкина – за лучший проект в области цифрового развития музея (проект "Платформа 3D-проектирования Пушкинского музея"). Лауреатом премии имени Т.А. Кибальчич Министерства культуры Российской Федерации как "Лучший музейный менеджер года" стала директор Кемеровского областного музея изобразительных искусств – Лариса Мызина.

Дипломы были вручены трем регионам-партнерам фестиваля: городу Москве, Московской области и Республике Коми; партнерам фестиваля: Благотворительному Фонду Владимира Потанина и Союзу музеев России. За организацию работы корпус волонтеров на фестивале получил диплом "Мосволонтер". Премии Союза музеев России имени Л.К. Александровой "Музей в городе N..." были вручены: Историко-краеведческому музею "Павловский Район"; Слободскому музейно-выставочному центру; Карсунскому художественно-краеведческому музею. Благотворительный фонд Владимира Потанина вручил премию за "Лучший волонтерский проект музея" Государственному историческому музею. Специальную премию имени Юрия Пищулина "За лучшую инициативу в сфере сохранения культурного наследия" получил Митчелл Джонсон (Mitchell Johnson, США) за проект "Спасая Север". Специальной премией "Память поколений" компания Радиогид отметила Музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда".

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский в рамках фестиваля вручил руководителям семи региональных музеев приказы на пополнение их фондов произведениями из коллекции Международной конфедерации союзов художников. Это беспрецедентный случай в истории современной России, когда в региональные музеи передаются предметы коллекции такого объема и качества.

На фестивале были подписаны соглашения: о сотрудничестве между Россотрудничеством и Союзом музеев России, а также о культурном сотрудничестве между Музеем истории ГУЛАГа и Министерством культуры Республики Коми.

Главный организатор фестиваля – Минкультуры России; оператор фестиваля - ГМВЦ "РОСИЗО". Регионы-партнеры: город Москва, Московская область, Республика Коми.

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