Наталья Сергунина пригласила горожан на фотовыставку о современной Москве от Magnum Photos

Москва, 3 июня. Второй этап совместного проекта о современной Москве всемирно известного фотоагентства Magnum Photos и столичного Комитета по туризму начинается 2 июля. В Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева откроется летняя экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19, аналогичная той, что работала зимой в "Зарядье". На этот раз все желающие смогут увидеть Москву глазами мастера современной уличной фотографии Марка Пауэра из Великобритании, Георгия Пинхасова — единственного российского представителя Magnum Photos, сегодня живущего во Франции, и знаменитого американского фотографа-путешественника Алекса Уэбба.

"Это крупный международный культурный проект. В разные годы лаборатории Magnum работали в Лондоне и Париже. Уже во второй раз фотографы агентства приедут в Москву. В режиме реального времени они будут создавать экспозицию о нашем городе. Приглашаем вас понаблюдать за подготовкой выставки и всеми этапами творческого процесса", — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В течение двух недель Марк Пауэр, Георгий Пинхасов и Алекс Уэбб будут фотографировать различные районы Москвы, обсуждать и анализировать собранный материал, а затем обрабатывать и печатать лучшие снимки в специальном пространстве Magnum Live Lab/19 в Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева. Выставка будет ежедневно дополняться прямо на глазах у посетителей. К концу работы лаборатории куратор проекта Нина Гомиашвили отберет фотографии для итоговой экспозиции. Ее можно будет посетить с 16 июля по 1 сентября 2019 года.

Масштабный проект Magnum Live Lab/19, посвященный Москве и ее жителям, стартовал зимой 2019 года. Тогда агентство Magnum Photos впервые представило в информационном павильоне "Купол" парка "Зарядье" 69 работ, созданных фотографами мирового уровня: Томасом Дворжаком из Германии, Алексом Майоли из США и Нюшей Таваколян из Ирана. Они запечатлели столицу, уделяя особое внимание портретам москвичей, исторической и современной архитектуре, общественным и культурным пространствам. Их снимки тоже можно будет увидеть в музее архитектуры им. А.В. Щусева.

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Место проведения: Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева.

Адрес проведения: ул. Воздвиженка, д. 5/25.

Вход на мероприятие свободный.