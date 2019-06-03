Сборная Чечни "Ахмат" стала лидером Национальной парусной Лиги по итогам трех этапов

Грозный, 3 июня. В Казани прошел третий этап Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги. По итогам трех этапов сборная Федерации парусного спорта Чеченской Республики – лидер соревнований среди сильнейших яхтсменов страны.

Национальная парусная Лига - крупнейшие российские парусные соревнования, которые проводятся под эгидой Всероссийской федерации парусного спорта. В гонках в Казани принимала участие 21 команда. Погодные условия позволили провести 29 стартов.

"Гонки были интересными, сложными. Ветер разыгрывал такую лотерею, что лишь профессионализм экипажей и, конечно, везение привели команды к призовым местам", - рассказал об итогах этапа президент Всероссийской федерации парусного спорта Владимир Силкин.

Пять первых приходов позволили команде "Ахмат" завоевать серебро в этапе и по итогам общих результатов трех этапов в Сочи, Туапсе и Казани значительно увеличить отрыв от соперников в турнирной таблице.

В составе сборной ФПС ЧР: Роман Константинов, Александр Андрианов, Александр Божко – рулевой, Хасан Хаджиев – капитан.

"Перед командой была поставлена задача выйти в тройку лидеров, чтобы сохранить преимущество для дальнейших этапов и финала. Команда выполнила задачу на отлично и увеличила разрыв в общем зачете", - сообщил президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики, капитан команды "Ахмат" Хасан Хаджиев. Он также добавил, что прекрасная организация этапа в Казани и проведение гонок в акватории в самом центре города показывают, что парусный спорт можно развивать во всех регионах России, в том числе и там, где нет выхода к отрытому морю.

Этим летом в Чечне пройдут два больших парусных события: с 26 по 30 июня – первая детская регата в Грозном и с 23 по 28 июля – международная парусная регата Кубок Кезеной-Ам 2019.

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