Участники "Футбола для дружбы" стали корреспондентами международных СМИ

Москва, 3 июня. В Седьмом сезоне Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" приняли участие 32 Юных журналиста из стран Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки. Мальчики и девочки в возрасте 12 лет работали в Международном детском пресс-центре, освещая финальные мероприятия программы, которые проходили в Мадриде с 28 мая по 2 июня.

Целью формата организации Международного детского пресс-центра стало погружение детей в профессиональную среду спортивной журналистики. Работа велась по четырем основным направлениям: создание новостей, фото- и видеоконтента, постов для социальных сетей. Кроме того, Юные участники готовили материалы для выпускаемой ежегодно газеты "Футбола для дружбы" и участвовали в формировании дайджестов для официального Youtube-канала программы.

30 мая ребята работали в качестве корреспондентов на площадке Международного форума "Футбол для дружбы", а 31 мая и 1 июня освещали события Чемпионата мира по "Футболу для дружбы", в том числе самую многонациональную в мире футбольную тренировку, получившую титул GUINNESS WORLD RECORDS®.

Подготовиться к работе на мероприятиях Юным журналистам помогли профессионалы из ведущих мировых СМИ. Они провели мастер-классы для детей в рамках Международного лагеря Дружбы. Сотрудники информационного агентства ТАСС обучили ребят основам создания сценариев для репортажей и видеоблогов и рассказали об особенностях работы спортивных СМИ. Репортеры из изданий BBC Match of the Day Magazine, газета Metro, News.ru, "Спорт день за днем" и Спорт24 научили Юных журналистов работе в кадре и технике проведения интервью с футболистами и спортивными менеджерами.

В этом году Юные журналисты также впервые стали партнерами своих взрослых коллег из ведущих международных и национальных медиа. Совместно с профессионалами мальчики и девочки создавали свои первые серьезные материалы, которые будут опубликованы в СМИ. По итогам этой работы Юный журналист из Санкт-Петебурга Рафаэль Зиновьев был приглашен пройти стажировку в спортивной редакции портала News.ru.

"В этом возрасте очень важно помогать детям развивать их таланты и показывать все грани интересных для них профессий и сфер деятельности. Международный детский пресс-центр позволил Юным журналистам не только приобрести новые навыки, но сразу применить их на практике. В учебной программе был сделан упор на современные технологии и диджитал контент – форматы, которые порой понятнее и ближе детям, чем взрослым. Навык создания контента для цифрового пространства станет отличной базой для начала профессиональной карьеры. "Футбол для дружбы" – уникальная программа, десятки детей уедут назад в свои страны с новыми знаниями, идеями и вдохновением, с невероятным опытом работы на большом мероприятии и осознанием того, что для них открыт весь мир", – сказала руководитель департамента корпоративных коммуникаций информационного агентства ТАСС Елена Джеглав.

"Я мечтаю стать корреспондентом и очень ответственно отношусь к этой цели. Возможность узнать профессиональные секреты лучших журналистов мировых СМИ меня очень обрадовала. На занятиях в лагере я усвоил много нового, и это помогло мне создать интересные материалы о мероприятиях "Футбола для дружбы". Здесь столько всего происходило. Надеюсь, мне удалось отразить атмосферу события, хотя передать ее казалось невозможным", – рассказал Юный журналист из Израиля Авив Чен.

Некоторые из Юных журналистов, освещавших финальные мероприятия Седьмого сезона "Футбола для дружбы", участвуют в программе не в первый раз и уже обладают достаточно обширным опытом корреспондентской работы. Юная журналистка из Индии Ананья Камбодж, написавшая по итогам участия в пятом сезоне "Футбола для дружбы" книгу "Мое путешествие из Мохали в Санкт-Петербург", выступила в роли главного редактора газеты "Футбола для дружбы".

Возрастная категория 12+

О программе

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тыс. участников и приобрела свыше 5 млн сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.

Официальные интернет ресурсы программы:

Фото- и видеоматериалы для СМИ: http://media.footballforfriendship.com

Официальный канал в Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

Официальный канал YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Официальная страница на Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Football_for_Friendship

Официальный канал в Twitter: https://twitter.com/football4f

Официальный website: https://www.gazprom-football.com/en/home.htm