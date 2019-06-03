Свыше 15 тыс. человек пришли на Пушкинский праздник в усадьбе Захарово

Москва, 3 июня. На 220-юбилей А.С. Пушкина в деревне Захарово в Одинцовском городском округе пришли свыше 15 тыс. человек. Праздник традиционно приходится на первое воскресенье лета, и ежегодно на него съезжаются тысячи людей из разных уголков России. Помимо россиян, как правило, на праздник приезжают и гости из зарубежья.

На Пушкинском празднике выступили с приветственной речью председатель совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова, руководитель Захаровского поселения Мария Захарова, заместитель начальника отдела департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения Горемыко Светлана Валентиновна и др.

"Уже в 44-й раз проходит Пушкинский праздник в усадьбе Захарово. Наше ведомство уделяет серьезное внимание таким мероприятиям. С именем Пушкина рождается каждый ребенок. Многие поколения в России и за рубежом выросли на его стихах и сказках. И очень важно, что и сегодня на празднике можно увидеть как детей, так и взрослых. Многие с семьями приехали сюда. Организация проведена на высоком уровне, учитывая огромное количество творческих коллективов, которые участвуют в празднике. У детей есть возможность принять участие в национальных играх. Здесь можно увидеть настоящий национальный колорит", - отметила она.

Несмотря на то, что день рождения поэта 6 июня, традиционно именно в первое воскресенье июня на протяжении 44 лет отмечается Пушкинский праздник. Со всей страны приезжают гости, ценители творчества поэта, те, кому интересно посмотреть, меняется ли Захарово с годами, и провести время в той атмосфере, в которую попал однажды юный гений, где он услышал настоящую русскую речь, познакомился с народными играми. Все это нашло отражение в его творчестве.

"Мы создаем атмосферу народного праздника, атмосферу пушкинской поры. На территории отдыха есть все необходимые условия, чтобы каждый мог найти для себя занятие. Например, очень красиво организованы зоны отдыха, можно посмотреть фильмы о Пушкине, послушать его стихи, а также есть развернутые библиотеки, мастер-классы, связанные с историей русского языка и письменности. У гостей есть возможность написать пером и почерком поэта. Широко представлено народное творчество и пленэрные площадки, на которых как юные, так и именитые художники запечатлели красоту пушкинского Захарово", — сообщила Ватрунина, председатель комитета по делам культуры, туризму и молодежной политике администрации Одинцовского округа.

В рамках Пушкинского праздника прошли концертные программы и театрализованные постановки, подготовленные специально к юбилею поэта. Программу представили Государственный оркестр "Гусляры России", Государственный академический оркестр солистов "Русские узоры", казачий и цыганский ансамбли. На поляне сказок в течение всего дня прошли спектакли участников первого международного фестиваля сказки "Золотая рыбка".

Кроме того, на мероприятии выступили Народный артист РФ Аристарх Ливанов, Заслуженный артист РФ Андрей Межулис, актрисы театра и кино Лариса Шахворостова и Любовь Руденко. Музыкальные произведения исполнили солист театра "Новая опера" Сергей Шеремет, финалист проекта "Голос" и солист театра "Градский Холл" Эмиль Кадыров, солист оперного театра консерватории им П.И. Чайковского Владимир Автомонов и другие.

Усадьба Захарово расположена в Одинцовском городском округе, в одноименной деревне, и известна как "колыбель гения юного Александра Пушкина". Именно в деревню Захарово выезжала семья с 1805 по 1811 год на лето.

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