"Кузбассразрезуголь" направит более 1 млрд рублей на развитие железнодорожного транспорта

ТАСС, 4 июня. В филиал "Краснобродский угольный разрез" АО "УК "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса УГМК) поступили два новых маневровых тепловоза ТЭМ7А. Как сообщают в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, обновление локомотивного парка предусмотрено программой развития железнодорожного транспорта компании. Инвестиции в ее реализацию в 2018-2019 годах превышают 1 млрд рублей.

Новые тепловозы заменили выводные тяговые агрегаты ОПЭ-1, у которых закончился срок эксплуатации. По оценке специалистов, ТЭМ7А отличаются мощностью и высокой надежностью. Машины будут работать по системе СМЕ (два тепловоза в одной сцепке), при которой управление тепловозами осуществляется из одной кабины одной локомотивной бригадой. Такая система позволяет увеличить объем грузоперевозок и повысить пропускную способность линии. ТЭМ7А имеет усиленную раму, оснащен микропроцессорной системой управления. Для улучшения условий труда в кабине установлены кондиционер, система обогрева и вентиляции, холодильник, микроволновая печь, улучшены вибро- и шумоизоляция кабины.

Одновременно с приобретением новых локомотивов компания продолжает программу модернизации действующей техники. В 2019 году после модернизации на Шадринском автоагрегатном заводе (входит в УГМК) на предприятия компании вернутся два тепловоза ТЭМ2УГМК, в прошлом году компания получила два обновленных ТЭМ2. Всего с 2014 года, с начала программы модернизации локомотивного парка, "Кузбассразрезуголь" обновил 15 таких машин.

Кроме обновления парка локомотивов компания продолжает работу по развитию железнодорожной инфраструктуры: в 2018 году введено в эксплуатацию современное локомотивное депо на ст. Черный Калтан, в этом году планируется завершить строительство дополнительного погрузочного тупика на ст. Талдинская (Талдинский угольный разрез) и обводного соединительного пути между ст. Технологическая и Семенушкино на Бачатском угольном разрезе, выполнить реконструкцию станций на Кедровском и Краснобродском угольных разрезах.

"Каждые сутки "Кузбассразрезуголь" отправляет потребителям более 1,5 тыс. вагонов с углем. Поэтому развитие железнодорожной инфраструктуры – одно из ключевых направлений деятельности Компании", - комментирует начальник управления железнодорожного транспорта АО "УК "Кузбассразрезуголь" Василий Альбощий.

О компании

ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" - крупнейшая компания в РФ, специализирующаяся на добыче угля открытым способом. В состав компании входят шесть филиалов: "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский" угольные разрезы и шахта "Байкаимская". Функции единоличного исполнительного органа ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" переданы ООО "УГМК-Холдинг".

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.