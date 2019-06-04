В летнем сезоне курорт Forte Village представит две новые виллы

Москва, 4 июня. Ежегодный обладатель многочисленных премий, курорт Forte Village, признанный лучшим курортом мира по версии World Travel Awards, в этом сезоне представит две новые виллы. В перспективе их общее число достигнет 13. В виллах три и четыре спальни. На территории разбит частный сад с собственным бассейном, предусмотрена лаундж-зона и услуги дворецкого. В одной из новых вилл четвертая спальня расположена на расширенной террасе на первом этаже.

В этом году курорт укрепил свой высокий статус: гостей будут ждать еще две виллы, номера и люксы отеля Castello после масштабной реконструкции, новые рестораны, еще один панорамный бассейн на крыше террасы Forte Bay.

К услугам гостей 21 ресторан высокой кухни, шесть из которых возглавляют шеф-повара - обладатели звезд Мишлен, к которым присоединился Хайнц Бек, обладатель трех звезд Мишлен. Вивек Сингх, исполнительный директор знаменитого ресторана Cinnamon Club в Лондоне, один из известных шеф-поваров, представит современную индийскую кухню в Forte Village.

Отличительность особенностью курорта является то, что каждый год с середины июля по конец августа Forte Village запускает собственный самолет для гостей курорта - Боинг 737-300, переделанный в полноценный Бизнес-джет.

Forte Village славится широким спектром спортивных и досуговых академий, в которых участвуют лучшие профессиональные спортсмены со всего мира. Летом 2019 года именитые спортсмены вновь вернутся, чтобы возглавить футбольную академию "Челси", академию регби и академию тенниса, а Этторе Мессина, тренер команды San Antonio Spurs, возглавит баскетбольную академию. Взрослые и дети смогут также попробовать свои силы в новой академии фехтования, узнать секреты этого вида спорта, изучить этикет, работу ног, атаку, защиту, стратегию и тактику. На курорте также открыта шахматная академия во главе с российским мастером Анатолием Карповым.

Forte Arena, театр Forte Village Resort, открытый в 2016 году, этим летом представит новую программу: 2 августа русский балет покажет уникальную постановку "Спящая красавица", а 10 августа со своей программой здесь выступит Эрос Рамазотти.

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