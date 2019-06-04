Открылась аккредитация на фестиваль "НАШЕСТВИЕ - 2019"

Москва, 4 июня. Аккредитация СМИ на "НАШЕСТВИЕ - 2019" официально открыта. В этом году крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом отметит свое 20-летие и пройдет 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове Тверской области. Самый масштабный и посещаемый ежегодный фестиваль в России и ближнем зарубежье, основанный радиостанцией "НАШЕ Радио", проводится с 1999 года. В этом году заезд на фестиваль будет возможен уже 18 июля.

С 2009 года "Главное приключение года" обрело постоянную "прописку" в Тверской области. Огромная территория находится в 10 км от федеральной трассы "Москва - Санкт-Петербург" и в 3 км от железнодорожной платформы "Конаковский Мох". В прошлом году на фестивале за три дня побывало более 200 тыс. человек.

Всего на "Главной", "НАШЕ 2.0" и на новой сцене "УЛЬТРА" в течение трех дней выступят более 150 коллективов. Многие из артистов готовят уникальные выступления: БИ-2 сыграют последний концерт в рамках тура "Горизонт событий", Мумий Тролль вспомнят главные хиты с альбома "Морская", Глеб Самойлов & The Matrixx выступят с симфоническим оркестром, а Гарик Сукачев даст старт большому юбилейному туру "GO!". Удивлять продолжат и артисты, заявленные на сцене "УЛЬТРА": Anacondaz, кис-кис, Нейромонах Феофан, Нервы, Дельфин с ночным сэтом, Казускома, Пневмослон и многие другие.

"НАШЕСТВИЕ" стремится стать одним из самых комфортных по условиям пребывания из всех подобных открытых мероприятий. Это обеспечивается созданием в полевых условиях масштабной инфраструктуры. В этом году на "НАШЕСТВИИ" в распоряжении гостей две палаточных гостиницы с круглосуточным заселением. Традиционно на территории фестиваля будет функционировать настоящий ЗАГС, где в прошлом году было расписано более 500 пар. Также посетителей ждут детский городок, спортивные, развлекательные и лаудж-зоны, кинопоказы, лекции, мастер-классы и выставки, маркет и десятки партнерских площадок.

Возрастная категория 18+.

Для получения аккредитации необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте "НАШЕСТВИЯ - 2019" в разделе "Аккредитация СМИ".

Правила аккредитации на фестиваль "НАШЕСТВИЕ - 2019":

Аккредитация на фестиваль "НАШЕСТВИЕ - 2019" осуществляется только на основании анонсирующего материала или при наличии официального гарантийного письма, заверенного руководителем СМИ, с датой выхода и форматом пост-материала. Вместе с заполненной заявкой на аккредитацию необходимо прислать скрин анонса, верстку, эфирную справку как подтверждение наличия анонса фестиваля. Для интернет-изданий необходимо предоставить ссылку на вышедший материал.

- Для печатных СМИ критерием аккредитации является (тираж и периодичность выпуска ) квота аккредитаций 3 (фото - 1, корр. -2);

- Для интернет-СМИ критерием аккредитации является (посещаемость и индекс цитируемости) квота аккредитаций 2 (фото - 1, корр. -1);

- Возможное количество участников съемочной группы для ТВ-каналов рассматривается в индивидуальном порядке.

Парковочные места выдаются из расчета один пропуск на одно СМИ (до пяти человек). Исключения действуют только для паркинга съемочных ТВ-групп. Палаточные места выдаются из расчета одно место на четыре человека.

Организаторы вправе отказать или пересмотреть количество парковочных и палаточных мест, указанных в заявке. Организаторы фестиваля также вправе отказать в аккредитации без объяснения причин.

Съемка с дронов, квадрокоптеров и других летающих фото/видео-устройств запрещена. Оргкомитет фестиваля не несет ответственности за их использование.

Выдача аккредитации:

Аккредитация на фестиваль "НАШЕСТВИЕ", а также выдача бейджей и проход на фестиваль осуществляются только при наличии паспорта.

Без паспорта оргкомитет фестиваля вправе не выдавать бейдж СМИ.

Аккредитация на фестиваль "НАШЕСТВИЕ" проводится строго в указанные даты: до 30 июня 2019 года.

Информация о выдаче бейджей в Москве и условиях их получения будет сообщена дополнительно.

Все бейджи на фестиваль именные.

Подробности на сайте nashestvie.ru и в социальных сетях радиостанции "НАШЕ Радио".

Руководитель пресс-центра фестиваля "НАШЕСТВИЕ"

Цуриков Олег

моб. +7 (916) 107-77-34

e-mail: otsurikov@nsn.fm