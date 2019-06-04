Стартовала продажа билетов на МАКС-2019

Москва, 4 июня. Предварительная продажа билетов на Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском, открыта на официальном сайте выставки Aviasalon.com и в сети продаж билетного оператора мероприятия Parter.ru (125284, Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1, пом. 1, этаж 25. ОГРН 1067746332554).

Приобретение билетов на МАКС в рамках предварительной продажи – лучшая возможность посетить главное авиационное событие года без переплаты. Специально для гостей салона, которые заранее планируют поездку в Жуковский, предлагается цена 700 рублей, не изменившаяся с 2017 года. "Для гостей, которые осуществят покупку в июне, будет действовать специальная цена в 700 рублей за билет, дающий право посетить мероприятие в один из публичных дней с 30 августа по 1 сентября. Точно такая же цена была установлена и два года назад", - подчеркнул заместитель генерального директора ОАО "Авиасалон" Владимир Советкин.

Возможность купить билеты по лучшей цене ограничена по времени. Уже в период с 1 июля по 25 августа стоимость входного билета увеличится до 800 рублей, что также равняется цене в 2017 году, а с 26 августа по 1 сентября такой билет обойдется в 1000 рублей. Для гостей, которые не могут заранее определиться с предпочтительной датой посещения салона, предлагаются билеты стоимостью 1100 рублей. Они предусматривают разовое посещение выставки в любой из публичных дней. По традиции дети в возрасте до 14 лет могут посетить салон бесплатно, однако их проход на территорию выставочного комплекса возможен только в сопровождении родителей.

Билеты категории бизнес, предусматривающие разовое посещение выставки в любой день с 27 августа по 1 сентября, доступен в предварительной продаже по цене 2800 рублей, непосредственно перед открытием салона и в дни его работы стоимость билета повысится до 3000 рублей.

Помимо входных билетов, в продаже предлагаются талоны на парковку легковых автомобилей по стоимости от 2500 до 3500 рублей, а также автобусов по цене 4000 рублей.

Устроитель выставки, ОАО "Авиасалон", подготовил для гостей мероприятия множество новшеств. В 2019 году ожидается насыщенная летная программа. Также состоятся премьеры новейших отечественных самолетов и вертолетов.

Наиболее комфортные условия для осмотра выставочной экспозиции и наблюдения за демонстрационными полетами предполагают билеты PRIORITY, дающие, среди прочего, возможность посетить специальный павильон и смотровые трибуны. Для посещения медиаплатформы, оптимальной для проведения фото- и видеосъемки, предлагаются специальные билеты, позволяющие разово посетить выставку в любой из дней с 27 августа по 1 сентября.

Возрастная категория 6+

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 будет проведен в период с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковский Московской области согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 года №2523-р. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2019 – ОАО "Авиасалон".